藍營新北市長初選協調會歧見多　4月8日見真章

國民黨新北市黨部今（12）日召開新北市長初選的第2次協調會，周錫瑋、金介壽親自出席，侯友宜由選舉辦公室主任謝政達代表協商；周錫瑋、金介壽建議初選的期程延至4月8日，侯友宜的陣營反對，三方同意交由黨中央協調。
國民黨新北市黨部主委李乾龍會後表示，周錫瑋、金介壽堅持1個月的初選時間，謝政達則希望依照初選公告的期程完成；最後三方同意依據參選人資格審查結束的日期（3月8日），初選的期程延至4月8日，並送交黨中央決定。
李乾龍認為，參選人全民調的部分，三方難得有共識，一致通過交由黨中央來主辦，中央黨部將從7家的民調公司中擇3家辦理；至於民調辦理的細節，擇日邀三方的代表開說明會協調。
李乾龍說，電視政見發表會的部分，周錫瑋、金介壽主張舉辦3場全國性的電視政見發表會，並願意支付相關的經費，但謝政達建議採「桃園的模式」，參選人各自錄影後交由有線電視系統播放；最後三方達成兩案併呈黨中央協調的決議。
李乾龍指出，周錫瑋要求10場的集會型的政見發表會，但市黨部建議以淡水河為界，各辦3場即可；謝政達認為目前與民眾互動的管道相當多，包括臉書或網路的方式，主張採桃園的模式辦理即可，但這部分仍交由中央協調。
針對「初選期程延至4月8日」、「民調由黨中央承辦」、「舉辦全國性電視政見發表會」及「集會型政見發表會」的歧見，三方達成送交黨中央處理的共識；不過，周錫瑋、金介壽認為是由黨中央「協調決定之」，侯友宜陣營則是黨中央「協調」的說法，也讓外界留下無限的想像空間。