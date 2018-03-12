藍營新北市長初選協調會歧見多　4月8日見真章

國民黨新北市黨部今（12）日召開新北市長初選的第2次協調會，周錫瑋、金介壽親自出席，侯友宜由選舉辦公室主任謝政達代表協商；周錫瑋、金介壽建議初選的期程延至4月8日，侯友宜的陣營反對，三方同意交由黨中央協調。

國民黨新北市黨部主委李乾龍會後表示，周錫瑋、金介壽堅持1個月的初選時間，謝政達則希望依照初選公告的期程完成；最後三方同意依據參選人資格審查結束的日期（3月8日），初選的期程延至4月8日，並送交黨中央決定。

李乾龍認為，參選人全民調的部分，三方難得有共識，一致通過交由黨中央來主辦，中央黨部將從7家的民調公司中擇3家辦理；至於民調辦理的細節，擇日邀三方的代表開說明會協調。