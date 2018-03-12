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慎入！醫師拿「血腥殘肢」當枕頭　傷患瞄一眼嚇瘋

國際中心／綜合報導2018/03/12 16:19
▲醫師拿「血腥殘肢」當枕頭，傷患瞄一眼嚇瘋。（圖／翻攝自 YouTube ）
▲醫師拿「血腥殘肢」當枕頭，傷患瞄一眼嚇瘋。（圖／翻攝自 YouTube ）

印度一名 28 歲的清潔工甘西亞姆（ Ghanshyam ），日前遭遇車禍左腿當場斷裂，送醫後昏昏沉沉躺在病床上休息，醫師竟順手塞了「不明物品」在他的頸部當枕頭使用，直到甘西亞姆清醒後，驚見頸部後方的「枕頭」竟是自己的血左腿，當場嚇傻了眼。


▲醫師拿「血腥殘肢」當枕頭，傷患瞄一眼嚇瘋。（圖／翻攝自 hindustantimes ）

根據《 hindustantimes 》報導， 10 日一輛開往坎普爾（ Kanpur ）的校車在路上發生車禍意外，整輛校車當場翻覆，車上 10 餘名學生和負責維持秩序的甘西亞姆分別受到輕重傷，甘西亞姆的左小腿斷成兩截，家屬在第一時間抵達現場，並陪同甘西亞姆前往醫院急救。

家屬到院完成手續，一進入病房卻驚見甘西亞姆竟躺著自己剛斷裂的血淋淋左小腿，當場暴怒開罵，並質問院方明明有替患者多準備一顆枕頭使用，為何要讓傷患在不知情的情況下，躺在自己的殘肢上。院方則指稱，醫院當時並沒有多餘的枕頭供患者使用，家屬準備的枕頭已經被拿來墊高患者的大腿，強調醫護人員絕非故意將殘肢壓在傷患的頸下。

而甘西亞姆的左小腿到院後沒在第一時間進行妥善處理，殘肢組織已經壞死，導致無法接回，至於責任歸屬還有待釐清。

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