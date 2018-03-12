小資族買賣黃金 台銀網銀線上一指搞定

此外，台銀也新增黃金存摺「限價單」交易功能，以提升黃金買賣的靈活彈性，方便一般民眾更有效率地運用資金參與黃金市場。

（中央社記者邱柏勝台北12日電）黃金是國人重要理財商品之一，但投資門檻較高。台銀為擴大服務黃金存摺客戶，即日起推出小額交易網銀服務，於網銀單筆買賣黃金價款不低於各計價幣別200元起，即可進行交易。

台銀表示，黃金存摺小額交易門檻低、負擔輕、交易方便，且除OBU客戶外，均可轉換提領黃金條塊或金幣。

此外，台銀也推出黃金存摺限價單交易功能，只要提前設定好黃金存摺買進或回售單價，即使沒時間盯著黃金走勢，也不用擔心錯過進出場時機，讓客戶搶得投資先機。

台銀指出，限價單委託期間內，黃金存摺賣出掛牌第一次出現小於或等於申請人設定的買進單價時，銀行將以此一賣出掛牌價格為申請人買進限價單成交價，除自申請人指定存款帳戶扣取限價單成交手續費外，並視申請人下單方式，以「下單時所設定的數量乘以買進限價單成交價」或「下單時所設定的買進金額」扣取成交價金，扣款成功後，銀行會將該筆買進限價單購買的黃金數量存入申請人指定的本人黃金存摺帳戶內。

而回售時，於限價單委託期間內，若黃金存摺買進掛牌第一次出現大於或等於申請人設定的回售單價時，銀行將以此一買進掛牌價格為其回售限價單成交價，並自申請人黃金存摺帳戶內扣取「下單時所設定的數量」或「下單時所設定的回售金額除以回售限價單成交價數量」，扣帳成功後，則將這筆回售限價單的回售金額，扣除限價單成交手續費後，將淨額存入申請人指定的本人存款帳戶內。（編輯：林孟汝）1070312