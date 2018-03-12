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娛樂

與謝欣穎合作《1006的房客》　李國毅重溫愛情美好

記者徐郁雯／台北報導2018/03/12 18:36
▲謝欣穎、李國毅私下頗有交情。（圖／歐銻銻娛樂提供，2018.03.12）
▲謝欣穎、李國毅私下頗有交情。（圖／歐銻銻娛樂提供，2018.03.12）

歐銻銻娛樂首部自製劇《1006的房客》於今（12）日舉行首播記者會，劇中主角李國毅、謝欣穎、坤達、黃騰浩、許光漢、謝沛恩皆一同出席，問及最印象深刻的一場戲？眾演員紛紛笑說是「李國毅的裸露戲」，李國毅則先自招，當時雖然有很努力練出線條、但自認稍嫌不足，謝欣穎則替李國毅的身材打了87分，更笑說：「就跟他的臉一樣87分，不能再高了。」

《1006的房客》日前舉辦過許多造勢活動，但劇情相當神祕、僅透露演出角色職業，對於劇情則一概封口。首播記者會上，率先曝光精彩片花。原來「1006」指的不是房號，而是在每天晚上的10點06分，會發生「時空融合」，讓時空差了四個月的兩人相遇，進而相戀。


▲《1006的房客》舉行首映會。（圖／歐銻銻娛樂提供，2018.03.12）

劇中李國毅、謝欣穎在門口淋雨接吻，看似唯美的畫面，其實讓兩人吃了不少苦頭。謝欣穎表示，劇本確定就是要在下雨場景拍攝，但當時天氣很好，所以只好出動灑水車，沒想到水量沒控制好，竟搞得像颱風天。原本李國毅在說完某句台詞後，就要走位離開，但他站在原地幫謝欣穎擋雨，相當感人。

問及兩人相識已久、又合作過多部戲劇，拍攝親密戲時，難道不會尷尬？李國毅表示，就是因為相識很久，對彼此很了解，此次再度合作、兩人又更加熟悉，笑說：「拍戲當下會覺得很嚮往那種單純的戀愛，想起戀愛的美好。」更笑說因為拍攝《1006的房客》，再度去追日本綜藝節目《戀愛巴士》，重溫愛情的美好，一旁的謝欣穎聞言驚呆：「你還有在看？我已經放棄了！」不難看出兩人私下的確頗有交情。

關鍵字1006的房客李國毅謝欣穎坤達黃騰浩許光漢謝沛恩
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