與謝欣穎合作《1006的房客》　李國毅重溫愛情美好

歐銻銻娛樂首部自製劇《1006的房客》於今（12）日舉行首播記者會，劇中主角李國毅、謝欣穎、坤達、黃騰浩、許光漢、謝沛恩皆一同出席，問及最印象深刻的一場戲？眾演員紛紛笑說是「李國毅的裸露戲」，李國毅則先自招，當時雖然有很努力練出線條、但自認稍嫌不足，謝欣穎則替李國毅的身材打了87分，更笑說：「就跟他的臉一樣87分，不能再高了。」

《1006的房客》日前舉辦過許多造勢活動，但劇情相當神祕、僅透露演出角色職業，對於劇情則一概封口。首播記者會上，率先曝光精彩片花。原來「1006」指的不是房號，而是在每天晚上的10點06分，會發生「時空融合」，讓時空差了四個月的兩人相遇，進而相戀。