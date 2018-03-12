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線上交易新平台　臉書Marketplace在台上線

記者陳立偉 / 台北報導2018/03/12 16:44
▲ Facebook 宣布， Marketplace 功能正式在台灣上線。（圖／臉書提供）
▲ Facebook 宣布， Marketplace 功能正式在台灣上線。（圖／臉書提供）

Facebook 今（ 12 ）日宣布，正式在台灣推出 Marketplace 交易市集，此功能於 2016 年底便已在美國、加拿大等地上線。繼今（ 2018 ）年 2 月在香港上線後，台灣也終於跟進，未來可在台灣及全球 64 個國家運作。

此功能與蝦皮購物雷同，但蝦皮提供第三方支付並與各大物流業者合作，享「一條龍」式的服務，用戶不須擔心收付款 / 寄送等問題。至於 Facebook 的 Marketplace 除線上交易媒合外，其餘從付款到貨運，皆須買賣雙方自行協調。但也因如此，目前 Marketplace 服務完全免費，挾著每個月 5.5 億在 Facebook 社團的交易人口，為台灣線上交易市集平台再添生力軍。

Marketplace 能讓用戶以更簡單的方式進行買賣，透過瀏覽買賣方公開的個人資料、雙方的共同好友，以及對方加入 Facebook 的時間長短，用戶可以在 Marketplace 上更安心地進行交易。

.輕鬆地探索附近的商品

Marketplace 會顯示與用戶興趣相關和在用戶所在地的商品，同樣的，當用戶按下 Marketplace 按鈕後，就能發布欲銷售的產品，並選擇直接進行銷售或轉發到其他社團。

若要尋找特定商品，頁面上方的搜尋功能提供地點、商品類別或是價位等篩選條件，讓用戶獲得更精準的搜尋結果；用戶也能選擇瀏覽各式各樣正在販售的產品，包括家用商品、電子產品或是服飾等；而內建的定位工具則可協助用戶調整至所在區域的商家，或是自行設定至不同的城市進行商品選購。

 


▲ Facebook 用戶能利用 Marketplace 更輕鬆地探索附近商品（圖／臉書提供）

用戶也能透過點擊商品圖片看到更多相關資訊，包括商品介紹、賣家的姓名、大頭貼和所在位置；或者可以選擇將喜歡的商品先儲存起來，之後再決定是否進行購買。

.更直接的與賣家進行溝通

在決定購買物品後，用戶可以直接從 Marketplace 傳送訊息給賣家，表達購買意願並出價，後續便可透過雙方同意的任何方式討論購買細節。然而，在 Marketplace 上任何支付款項和出貨運送的細節是由買賣雙方自行決定的， Facebook 不提供相關服務。

 


▲ 在 Marketplace ，用戶與賣家能更直接的進行聯繫（圖／臉書提供）

.簡易的步驟即可完成商品刊登

販賣商品的步驟十分簡單，只要拍照上傳、簡單描述商品、進行定價，就可以成功將商品上架。上架後的商品會出現在所有搜尋該地區的用戶頁面上，供用戶選購。賣家也可以同時在 Marketplace 以及另一個買賣社團上架商品。

 


▲ 簡單步驟即可完成在 Marketplace 上刊登商品（圖／臉書提供）

關鍵字臉書facebookmarketplace線上交易市集
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