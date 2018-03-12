培訓新住民當導覽員 　親切母語介紹新北美景

新北市政府拼觀光，率先全國展開東南亞觀光導覽服務人力培訓，4月起更推出「新南向新北市一日遊」踩線行程，提供馬來西亞、印尼和越南等三國的專業母語導覽，帶領新住民及東南亞遊客體驗新北市觀光美景。
東南亞來台旅遊人數年年成長，根據交通部觀光局統計，以馬來西亞、印尼、越南三個國家的遊客人數最多，且雙北市越南及印尼外裔、外籍配偶人數已逾2萬5,000人。新北市政府積極輔導在台新住民朋友利用語言優勢投入觀光行業，105年起開辦東南亞語觀光導覽培訓課程，累計共有23名外語導覽員。
為了讓導覽員有實際操練經驗，今年4月至6月將推出2條新北市一日遊體驗路線，包括「野柳金山淡水之旅」及「三峽鶯歌老街之旅」兩條路線，讓結訓的導覽人員能以親切的家鄉母語，將新北市之美介紹給東南亞遊客。
「野柳金山淡水之旅」將帶領遊客一覽野柳令人驚豔的自然地形風貌，觀察獨特的女王頭、燭台石等奇景。隨後進入金山老街感受當地熱鬧的古街氣息。下午來到淡水參觀在地古蹟建築群，欣賞紅毛城、淡水禮拜堂等異國風情建築，並暢遊於淡水街道上，細細品味當地的美食、小吃、藝術品等店鋪，欣賞浪漫的淡水河景。
「三峽鶯歌老街之旅」則帶領遊客進入台灣傳統文化的獨特氛圍中遊覽，參訪有東方藝術殿堂之稱的三峽清水祖師廟，並穿梭於三峽老街體驗在地獨特的傳統工藝產業，下午來到鶯歌陶瓷博物館，是台灣第一座以陶瓷為主題的專業博物館，進入時光隧道一探製陶生活故事，隨後再拜訪鶯歌老街感受鶯歌商圈的生命力。
新北市觀光旅遊局表示，這2條新南向一日遊程，總市值1300元，優惠特價600元，包含專業東南亞語導覽、門票、餐食、保險等，並贈送當地精美土特產做為伴手禮，3月13日上午9點開放報名，限額540名，額滿為止。相關資訊可上新北市觀光旅遊網http://tour.ntpc.gov.tw。