培訓新住民當導覽員 　親切母語介紹新北美景

新北市政府拼觀光，率先全國展開東南亞觀光導覽服務人力培訓，4月起更推出「新南向新北市一日遊」踩線行程，提供馬來西亞、印尼和越南等三國的專業母語導覽，帶領新住民及東南亞遊客體驗新北市觀光美景。

東南亞來台旅遊人數年年成長，根據交通部觀光局統計，以馬來西亞、印尼、越南三個國家的遊客人數最多，且雙北市越南及印尼外裔、外籍配偶人數已逾2萬5,000人。新北市政府積極輔導在台新住民朋友利用語言優勢投入觀光行業，105年起開辦東南亞語觀光導覽培訓課程，累計共有23名外語導覽員。

為了讓導覽員有實際操練經驗，今年4月至6月將推出2條新北市一日遊體驗路線，包括「野柳金山淡水之旅」及「三峽鶯歌老街之旅」兩條路線，讓結訓的導覽人員能以親切的家鄉母語，將新北市之美介紹給東南亞遊客。