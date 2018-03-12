投信：台股殖利率優於歐美亞 吸引外資進駐

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，隨全球股市回穩，台股也展開反彈行情，雖然國際資金持續賣超台股，但資金外流幅度已略收斂，台期指未平倉淨多單亦較上週微幅上升至近4.9萬口，顯示外資正陸續回補。

（中央社記者田裕斌台北12日電）外資持續在新興亞洲抽腿，根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣101.18億元，投信表示，台股今年平均現金股息殖利率上看4%，可望是下波資金焦點。

由於去年台灣企業整體獲利不錯，投信預估，今年現金股利發放規模將達1.6兆元，平均殖利率上看4%，且預估殖利率逾5%的上市櫃公司超過200家，由於台股殖利率優於歐美亞等成熟國家，可望成為持續吸引國際資金進駐的一大誘因，近期已進入上市櫃公司股利政策發布高峰期，殖利率題材將再度躍為台股亮點。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒則表示，美股蘋果（Apple）股價強勢彈升，但國內蘋果概念股上未跟上反彈步伐，現在反而可以留意外資對於蘋概股的態度，若國際資金開始回補蘋果供應鏈，則有助於相關族群上演補漲行情，特別是市場仍相當期待蘋果於下半年推出的新機產品，且若能搭配定價取向策略調整，刺激整體銷售數量，對於蘋概股供應鏈業績具有相當大的挹注。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為聯電7萬4098張、旺宏3萬2537張、日月光2萬8895張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為群創6萬4824張、鴻海3萬2048張、長榮2萬9574張。（編輯：蘇志宗）1070312