南天宮捐助物資 偏鄉國小受惠

（中央社記者郝雪卿台中12日電）香火鼎盛的台中市南天宮，為資助偏鄉國小學童，今天由主委吳光雄帶領前進和平區的博屋瑪國小，捐贈白米與加菜金以鼓勵孩童，小朋友開心的表示，希望長大後也能幫助別人。

博屋瑪國小所在地是泰雅族山地原住民部落，校內學生約有9成以上為原住民，學校特別成立原住民資源教室辦理各項活動，協助推展原住民文化，更成為全台第一所原住民族實驗小學。

南天宮為鼓勵原住民文化傳承教育，今天特別前往博屋瑪國小捐贈白米與加菜金，吳光雄表示，希望孩子在成長的路上，因為得到這份愛而更懂得珍惜與惜福，也期望孩子長大後有能力也能幫助其他需要幫助的人。