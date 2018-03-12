藍營新北市長初選完成時程延後 黨中央決定

今天協調會代表仍由前台北縣長周錫瑋與前新北市議員金介壽出席，前新北市副市長侯友宜的選舉辦公室主任謝政達等3人代表協商，一開始就各自發言質疑初選機制的正當性，氣氛火爆。

國民黨新北市長提名初選過程一波三折，在考量各方意見，市黨部日前開會協調，結果僅獲由黨中央做民調的共識，其他於今天上午10時開會協調。

（中央社記者王鴻國新北12日電）國民黨新北市長黨內初選今天進行第2次協調會，經過長達3個小時協調後，最後共識是將包括初選完成時程延後等4項爭議送黨中央出面協調決定，黨中央預定3月20日前協調出共識。

由於各持己見，使得協調會中難獲共識，經過長達3小時協調後，金介壽首先對外說明協調會所獲4項共識，分別是把初選完成時程由3月25日延後到4月8日、民調由黨中央舉辦及是否舉辦全國電視政見說明會、6場地方說明會等爭議，同意交由黨中央來協調決定。

謝政達表示，現階段的選舉時程是黨中央已公告的初選辦法，雖然會議中有共識，由黨中央決定是否延長初選時程，但希望黨中央能尊重公告內容，不宜延長初選時程。

至於政見說明會，謝政達表示，市黨部建議比照桃園模式，由地方電視台播送3場政見說明會，但會中對這部分沒有共識，將再交由黨中央協調。

周錫瑋表示，為了讓全新北市民都能了解國民黨候選人的政見與能力，希望中央能尊重所有參選人的意見，如果有人不能參加說明會時，可由參加電視說明會的人來負擔多出來的費用。

金介壽則對侯友宜兩次協調會都不來表示不滿，他說，侯堅持採桃園模式辦理，以錄影交地方有線電視台來播放，但逃得了一時，逃不了一世，侯在初選逃避了，但大選時如何逃呢？不如黨內先公開說明，把真相說清楚，未來就經得起公開檢驗。

市黨部主委李乾龍，初選時程延到4月8日的爭議，已電話和中央連繫了，將馬上行文中央裁決，他相信中央會同意延期，可讓所有參選人有足夠的時間來跑地方；至於如何舉辦政見發表會的爭議，他認為，最後仍應會取得共識。

他強調，3人雖各有主張，最重要的共識仍是國民黨要團結才能打贏這場選戰，因此，他相信黨中央應會於3月20日前協調並取得共識。（編輯：卞金峰）1070312