種樹護台灣 林資雄發願種3000萬棵

種樹護台灣和種樹護地球，林資雄說，「地球只有一個，你我都有責任，沒有人能置身事外。」因此發願與種樹義工，推動種樹3000萬棵。

因為地球暖化日益嚴重，各地天災逐年增多，許多人因此失去了家園、親人，林資雄思索是不是應該要想想該為這片大地做些什麼事，因緣際會與一群喜歡大自然和種樹的朋友，一頭栽進種樹護台灣和種樹護地球的扛鋤頭種樹世界。

（中央社記者陳朝福高雄12日電）「每人每天種一些，終究會完成的」，今天是植樹節，推動種樹護台灣和種樹護地球的高雄市愛種樹協會理事長林資雄，發願種樹3000萬棵，堅定信心與種樹義工正逐夢踏實。

種樹學問大，育苗及選樹種和如何種樹等都不是資產管理業者林資雄與種樹義工的本業和專業，但秉持著「邊做邊學」的信念，愈種愈順手，4年來陸續種樹超過20萬棵，上山下海都有種樹義工的足跡與成果，重要的是所種植的樹存活率不錯。

邊做邊學種出心得的林資雄說，「適地適種」是種樹的主要和重要原則，在海邊或山上種樹就要挑選合適的樹種，才能種出能長大的樹保護台灣和地球。

除了是高雄市愛種樹協會理事長，林資雄也成立一家愛種樹公司，提供愛種樹民眾的平台，也幫公部門在容易被亂倒垃圾的閒置土地種樹與管理，並與房仲業者永慶不動產合作，推動「1房2樹，生生世世」活動，民眾看房即可獲得一棵樹苗，建案成交時門市也會為買賣雙方提供樹木認養服務，讓民眾在看屋購屋的同時，也不斷為地球種下更多的樹。

在推動大家一起種樹過程中，由於民眾都已有環保愛地球的共識，讓林資雄很欣喜和欣慰，他說，一向民眾說明和宣導，大家都願意配合。

對於外界懷疑種樹3000萬棵的目標如何達成，林資雄解釋訂這個目標是種樹的存活率約八成，3000萬棵種下來的存活率約有2300萬棵至2400萬棵，約等於是台灣人口一人一棵，沒有問題的。已認養高雄市阿蓮等多處閒置土地，作為育苗、種樹的用地。

林資雄表示，與種樹義工有堅定的種樹護地球信念，育苗、種樹3000萬棵的目標是使命，希望可以邀請更多的企業與民眾加入種樹的行列，把樹木還給這片大地，保護家園。

林資雄也建議如果有喜慶祝賀時致送樹苗，愛種樹公司會將所收到的樹苗，種在向高雄市政府認養的阿蓮用地，並澆水除草管理，美化環境和減碳。（編輯：張銘坤）1070312