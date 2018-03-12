培育台灣獨角獸 科技部引入軟體平台

No Code Platform平台系統能夠讓商品應用「平民化」，企業在面對不同客戶時，可以縮短研發時間、人力等成本，快速把具競爭力的商品或技術推廣到全世界，藉此打入國際市場，根據產學研鏈結中心估計，台灣在這7大領域有1897家中小企業，以滲透率10%計算，每年預期達成新台幣35億元的營業成長規模，透過在國際市場的拓展上，年產值可望達6823億元。

美國AgilePoint公司執行長夏鵬飛表示，No CodePlatform平台系統整合工具系統與製作流程，管理者不需要熟悉程式編碼，也能透過圖像化管理企業運作，有別於過去以程式編碼為主的企業管理軟體，導入圖像化、流程為主的AI（人工智慧）系統，可協助企業簡化管控系統，促進數位轉型，有效縮短製造人力成本及時間。

產學研鏈結中心計畫主持人李達生向中央社記者說，這套系統簡單來說，可以幫助企業規模化、走向國際市場，目前將先免費提供給35家新創團隊使用，未來不排除推廣到其他企業，目標是培養出至少一家的獨角獸公司。

獨角獸新創企業是指成立10年內、尚未上市，以及市值約10億美元（約新台幣293億元）以上的新創事業，例如Uber、Airbnb等，行政院長賴清德之前也宣示，2年內要孕育出台灣第一家獨角獸企業，6年內促成至少3家新創事業成為獨角獸企業，並帶動未來每年新創事業獲投資金額每年成長50億元。（編輯：黃國倫）1070312