「聲控智慧屋」台南亮相　用嘴可操控住家一切

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與KNX國際智慧標準台灣分會合作，今（12）日在台南發表全能式聲控智慧屋，除了有市面上聲控開關功能，還能進階聲控調整照度、燈色、溫度、音量、轉速等，用說的就能輕鬆操控你的家。

不用開關、遙控器，只要對著手機說「打開智慧屋」，燈光自動全亮，連燈色及照度也能聲控，酷的還有，一進到屋內，可以說「冷氣調整至26度」隨意變化室溫，坐下來聽音樂時，還能聲控「換下一首歌」、「音量大聲、小聲一點」，想看戶外風景，也能聲控調整百葉窗拉開的幅度與角度，家裡髒了只要說「機器人掃地」就能輕鬆搞定。