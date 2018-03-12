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「聲控智慧屋」台南亮相　用嘴可操控住家一切

記者黃文博／台南報導2018/03/12 16:39
▲勞動部雲嘉南分署今日在台南發表全能式聲控智慧屋。 （圖／勞動部雲嘉南分署提供，2018.03.12
▲勞動部雲嘉南分署今日在台南發表全能式聲控智慧屋。 （圖／勞動部雲嘉南分署提供，2018.03.12

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與KNX國際智慧標準台灣分會合作，今（12）日在台南發表全能式聲控智慧屋，除了有市面上聲控開關功能，還能進階聲控調整照度、燈色、溫度、音量、轉速等，用說的就能輕鬆操控你的家。

不用開關、遙控器，只要對著手機說「打開智慧屋」，燈光自動全亮，連燈色及照度也能聲控，酷的還有，一進到屋內，可以說「冷氣調整至26度」隨意變化室溫，坐下來聽音樂時，還能聲控「換下一首歌」、「音量大聲、小聲一點」，想看戶外風景，也能聲控調整百葉窗拉開的幅度與角度，家裡髒了只要說「機器人掃地」就能輕鬆搞定。

勞動部勞動力發展署副署長施貞仰表示，時代已經從手指操控的「滑世代」走向用說的「聲控時代」，這座聲控智慧屋展現職訓走在科技前端，將引領培育更多AI人工智慧人才。

勞動部雲嘉南分署長柯呈枋說，聲控智慧屋是由分署職訓師、技能競賽選手、結訓學員及KNX國際智慧標準台灣分會人員合力打造，未來將做為AI相關職訓上課的活教材。

這間智慧屋除了可單項聲控，還能聲控各種情境模式，睡前只要說聲「打開睡覺模式」，掃地機器人就會瞬間變成巡邏警，一但影像辨識到入侵者，其他房間門會自動全上鎖、電燈全亮、警報設備啟動、電視還會立刻出現影音命令入侵者離開，假日想放鬆還能聲控電影、派對、宴客等模式，此外還有數據分析、需量控制及能源管理功能，安全便利又節能。

本場智慧屋發表活動，同時成立「KNX國際物聯網智慧節能技術認證中心」，未來分署電工班結訓將可就地考照，今日參與貴賓包括勞動力發展署副署長施貞仰、訓練組長沈文麗、技檢中心主任林宏德、雲嘉南分署長柯呈枋、KNX國際智慧標準台灣分會理事長李致中及產官學研等人蒞臨。

關鍵字聲控智慧屋雲嘉南分署施貞仰勞動部
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