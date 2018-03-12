環資部職掌綠委有異見 政院組改待研議

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院今天召開行政立法協調會報，與民進黨立委討論組織改造。由於與會立委對環保署將升格的環境資源部掌管業務有許多不同意見，今天並未達成結論，將擇期再議。

行政院本擬未來環資部成立後，將農委會的林務局和林業試驗所業務轉移到環資部，並改制成立森林及自然保育署和森林及自然保育研究所；經濟部水利署也將移撥到環資部；國家公園業務則繼續由內政部主管，不轉移到環資部。

行政院副院長施俊吉中午邀請民進黨立委溝通組織改造方案，行政院發言人徐國勇說，因立法委員就三級機關歸屬，及各部會的職掌，仍有不同意見，需再進一步討論，這次行政立法協調會報沒有結論。