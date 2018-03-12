紐約直升機墜河5死 駕駛生還出院

（中央社紐約12日綜合外電報導）一架搭載6人的直升機昨天墜毀於美國紐約市東河（East River），機上5名乘客全數罹難，駕駛逃過死劫，狀況良好已經出院。

路透社報導，紐約市警察發言人今天凌晨證實，5名乘客中有2人當場喪命，剩下3人被送往當地兩間醫院治療，不過稍後傷重身亡。

警方表示，駕駛員在墜機後逃出機艙，獲救後隨即接受治療，之後因情況良好出院。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，這架歐洲直升機AS350（Eurocopter AS350）晚間約7時在羅斯福島（Roosevelt Island）北端附近墜毀，當局目前正在調查。國家運輸安全委員會（National TransportationSafety Board）表示，旗下調查團隊將於今天抵達。