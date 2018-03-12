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中央社

紐約直升機墜河5死 駕駛生還出院

中央社2018/03/12 16:19
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約12日綜合外電報導）一架搭載6人的直升機昨天墜毀於美國紐約市東河（East River），機上5名乘客全數罹難，駕駛逃過死劫，狀況良好已經出院。

路透社報導，紐約市警察發言人今天凌晨證實，5名乘客中有2人當場喪命，剩下3人被送往當地兩間醫院治療，不過稍後傷重身亡。

警方表示，駕駛員在墜機後逃出機艙，獲救後隨即接受治療，之後因情況良好出院。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，這架歐洲直升機AS350（Eurocopter AS350）晚間約7時在羅斯福島（Roosevelt Island）北端附近墜毀，當局目前正在調查。國家運輸安全委員會（National TransportationSafety Board）表示，旗下調查團隊將於今天抵達。

紐約市消防局長尼格羅（Daniel Nigro）昨天深夜在記者會中表示：「這是嚴重災難。潛水員花了不少時間才把這些人弄出來。」

尼格羅說，潛水員發現直升機時，機身呈倒頭栽狀，水深約15公尺，水溫約攝氏4度，水流速度每小時約6公里。

他補充說，機上乘客被安全帶緊緊束在座位上，潛水員必須切斷安全帶才能解救乘客。（譯者：周莉芳/核稿：陳政一）1070312

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