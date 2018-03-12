替台中花博暖身 友達號召志工在后里廠種下萬棵樹

友達 (2409-TW) 集結明基友達集團全台企業志工及眷屬參與植樹活動，自 2008 年來已在全球各廠區種下超過 100 萬棵樹，希望喚起社會正視節能減碳的重要，今年特別預先為台中花博暖身，董事長彭双浪、總經理蔡國新領軍，號召近 2000 名同仁及眷屬擔任植樹志工，在后里廠種下約 1 萬棵樹。

友達永續長古秀華表示，攜手集團企業舉辦植樹活動已邁入第 11 年，每年一開放報名都獲得熱烈響應，今年有近 2000 名員工攜家帶眷參加，藉由植樹行動培養愛護地球觀念，將環境永續的理念進一步向下扎根。