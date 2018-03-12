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中華職棒／桃猿假日版新球衣再現　「金」神十足

體育中心／綜合報導2018/03/12 16:27
▲Lamigo桃猿新球衣。（圖／猿隊提供）
▲Lamigo桃猿新球衣。（圖／猿隊提供）

Lamigo桃猿隊迎接新球季，開幕戰「We are Taoyuan」推出第五代假日球衣「Golden Spirit」來迎戰強敵，球團預計在假日主場出賽，都會穿上這套全新設計的球衣亮相，處女秀就是3月24日(六)以及25日(日)在桃園球場的開幕周。
　
已公布春訓熱身賽專屬比賽球服「獸王」的Lamigo桃猿隊在今日再公布2018年主場正式假日球服「Golden Spirit」，這款假日球服採用從未在假日球服設計中使用的創意，延續去年「金」的元素，在今年扛下開幕戰「We are Taoyuan」的重責大任，為全猿主場拉開序幕。
　
「Golden Spirit」將假日球服的色系定調為大勝黑潮勾勒金冠軍魂。有別於2015年洋紅以及2016年熱情紅與閃靛，今年將金冠軍團結的「金神」與「精神」合而為一，以金色重新設計Lamigo圖騰，金雕細琢王者風範的Lamigo字徽作為胸前大標，搭配「Golden Spirit」的比賽帽，帽上呈現的風格與胸前王者「Lamigo」及打擊頭盔徽標一致。新球季百分之百展現出金冠軍的榮耀感及桃猿天下的王者大器！
　
「Golden Spirit」在設計跟剪裁上加入快勝閃電作為球衣條紋，快意修飾體格身形。球迷版球服預計在開幕戰首賣，穿上「Golden Spirit」、戴上十號隊友冠軍戒共同分享金冠軍榮耀，豪邁展開新球季。

關鍵字lamigo獸王台灣中華職棒
一朗說了什麼？　坎諾、國王狂喜台南開幕大餅引退　獅設計專屬視覺

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