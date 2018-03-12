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欲知美股先看比特幣？投資人相信它更早反映市場情緒

鉅亨網2018/03/12 16:30
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比特幣做為支付用途的功能正在減弱，或至少停滯不前，但相對地，有些人開始在意它的其他功能，例如，預測股市。

據《華爾街日報》報導，眾多交易者指出，在 2 月初全球股市大跌之前，比特幣先出現一輪下殺，由近 2 萬美元高點腰斬，然後才是標普 500 指數 2 年來首見的 10% 修正，這讓他們更加關注比特幣的走勢。

投資人說，這種連動的走勢，說明比特幣或許是投資人氣的晴雨表，並反映到股市及其他高風險投資。

Leuthold Group 投資長 Doug Ramsey 就抱持這類觀點，他表示，公司現在更關注比特幣的價格走勢，做為投機熱度是否高漲的指標。同樣地，Forester Capital Management 投資長 Tom Forester 也是如此，他說：「我們的確把比特幣視為一個情緒指標。」

DataTrek Research 實際追蹤了比特幣與標普 500 指數 90 日走勢，表示兩者相關性升至 2016 年初以來新高，特別在下跌時，比特幣會先跌，然後股市下挫。

比特幣與美股相關程度（圖表取自WSJ）
比特幣與美股相關程度（圖表取自 WSJ）

除了人氣的理由外，比特幣目前已經變成更大的產業，可以影響如 Nvidia (NVDA-US) 這類股票，並因此牽動美股走勢。也可能是因為比特幣波動更劇，因此是風險偏好變化的早期指標，股市反應較慢。

新債王岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 上個月也提出類似的看法，他認為，比特幣看起來就是市場情緒的典型代表，如果美股要再下跌，預計比特幣應該會先跌。

也有人完全不認同。Albion Financial Group 投資長 Jason Ware 表示，硬是關聯二者其實很荒謬，股價是以經濟、企業利潤、利率等因素為依據，而比特幣投資人似乎完全不管這些因素。

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