欲知美股先看比特幣？投資人相信它更早反映市場情緒

比特幣做為支付用途的功能正在減弱，或至少停滯不前，但相對地，有些人開始在意它的其他功能，例如，預測股市。

據《華爾街日報》報導，眾多交易者指出，在 2 月初全球股市大跌之前，比特幣先出現一輪下殺，由近 2 萬美元高點腰斬，然後才是標普 500 指數 2 年來首見的 10% 修正，這讓他們更加關注比特幣的走勢。

投資人說，這種連動的走勢，說明比特幣或許是投資人氣的晴雨表，並反映到股市及其他高風險投資。

Leuthold Group 投資長 Doug Ramsey 就抱持這類觀點，他表示，公司現在更關注比特幣的價格走勢，做為投機熱度是否高漲的指標。同樣地，Forester Capital Management 投資長 Tom Forester 也是如此，他說：「我們的確把比特幣視為一個情緒指標。」