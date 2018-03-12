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中國人大：騰籠換鳥鳥沒來 產業不能空心化

中央社2018/03/12 16:26
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱國強北京12日電）中國全國人大財經委副主任委員尹中卿今天說，中國沿海地區執行產業「騰籠換鳥」政策後，「籠子騰出來、鳥沒引進來」，因此，中國仍應加強引進外資，產業不能過早地空心化。

中國13屆全國人大一次會議下午舉行記者會，邀集全國人大部份委員會主管出席說明「人大的監督工作」。尹中卿在回答媒體提問有關「供給側結構性改革」導致部份離職員工流離失所的問題時，作上述表示。

尹中卿說，人大在地方調研中發現，最近這些年來，中國一些地方、特別是沿海地區在執行產業「騰籠換鳥」政策後，「籠子騰出來了、但是鳥沒引進來」。

他表示，這些現象包括「一帶一路」建設過程中鼓勵企業走出去。然而，走出去的製造業，特別是紡織、化纖、服裝、鞋帽這些勞動密集型產業，大量轉移到了像是東南亞、孟加拉、非洲和拉丁美洲等地。

尹中卿提到，中國應該要利用國際及國內這兩個市場、兩種資源，促進產業「引進來」與「走出去」協調發展，鼓勵企業從沿海向中部、從中部到西部逐步轉移，也應推動優勢企業向海外發展。但也應繼續加強外資引進工作，中國不能過早地產業空心化。

他說，人大在調研中提出，一定要處理好國際和國內這兩種市場、兩種資源「引進來」和「走出去」的關係，以實現更高水準的對外開放。（編輯：張淑伶）1070312

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