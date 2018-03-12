國泰金估央行Q2可能升息 原因是這個

（中央社記者田裕斌台北12日電）國泰金控今天拋出央行最快在第2季開始升息的議題，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，只要核心通膨逼近2%，央行升息機率就很大。

徐之強表示，央行向來較重視核心通膨數字，雖然去年新台幣大幅升值變相壓抑通膨壓力，但目前新台幣匯率已經升破30元大關，不太可能持續以升值手段取代升息壓抑通膨，但即使升息，步調依然平穩，幅度不會太快、太猛，最可能是每次升息半碼(0.125個百分點)。

國泰金投資長程淑芬也認為，長期維持低利率環境對經濟不利，若央行沒有趁經濟好轉時「縮表」、「升息」，一旦經濟從高點反轉，央行將無政策手段挽救經濟，此外，低利也會造成企業財務槓桿偏低，並強迫銀行朝安全的光譜靠攏，銀行不願意放款給風險較高的新創企業，對台灣的經濟不是好事。