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國泰金估央行Q2可能升息 原因是這個

中央社2018/03/12 16:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北12日電）國泰金控今天拋出央行最快在第2季開始升息的議題，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，只要核心通膨逼近2%，央行升息機率就很大。

徐之強表示，央行向來較重視核心通膨數字，雖然去年新台幣大幅升值變相壓抑通膨壓力，但目前新台幣匯率已經升破30元大關，不太可能持續以升值手段取代升息壓抑通膨，但即使升息，步調依然平穩，幅度不會太快、太猛，最可能是每次升息半碼(0.125個百分點)。

國泰金投資長程淑芬也認為，長期維持低利率環境對經濟不利，若央行沒有趁經濟好轉時「縮表」、「升息」，一旦經濟從高點反轉，央行將無政策手段挽救經濟，此外，低利也會造成企業財務槓桿偏低，並強迫銀行朝安全的光譜靠攏，銀行不願意放款給風險較高的新創企業，對台灣的經濟不是好事。

徐之強表示，升息若每次僅半碼，不會造成太大影響，就像美國已經升息5次，經濟表現沒有因而差，通膨也沒有惡化，和緩漸進式升息對經濟影響力不會太大。

徐之強認為，台灣降息空間很少，去年12月到今年2月，核心通膨率已超過1.5%，去年1、2月在銀行存100萬元，今年銀行給你的利息僅僅1萬元，通膨把利率全吃掉，特別是退休族實質所得反而下降。

對於外界認為，央行理監事成員去年下半年仍在討論降息，如今學者指要升息顯不合理，徐之強認為，當台灣景氣不好時才要降息，去年台灣經濟成長率2.86%，已快3%，幾乎是台灣潛在經濟成長率，實在沒有降息的空間。（編輯：郭萍英）1070312

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