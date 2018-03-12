用說的就行 全能式聲控智慧屋亮相

（中央社記者楊思瑞台南12日電）勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天發表「全能式聲控智慧屋」，只要對著手機說出指令，可控制家電開關、隨意變化室溫、甚至調整百葉窗拉開的角度，將成為人工智慧職訓教材。

發表會由勞動力發展署副署長施貞仰等人主持並試用，只要對著手機說「打開智慧屋」，燈光自動全亮，連燈色及照度也能聲控；「冷氣調整至26度」，可隨意變化室溫。

聽音樂時可聲控「換下一首歌」、「音量大聲、小聲一點」。想看戶外風景，也可聲控調整百葉窗拉開的幅度與角度。掃地機器人也能由講話下指令輕鬆搞定。