用說的就行 全能式聲控智慧屋亮相

（中央社記者楊思瑞台南12日電）勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天發表「全能式聲控智慧屋」，只要對著手機說出指令，可控制家電開關、隨意變化室溫、甚至調整百葉窗拉開的角度，將成為人工智慧職訓教材。
發表會由勞動力發展署副署長施貞仰等人主持並試用，只要對著手機說「打開智慧屋」，燈光自動全亮，連燈色及照度也能聲控；「冷氣調整至26度」，可隨意變化室溫。
聽音樂時可聲控「換下一首歌」、「音量大聲、小聲一點」。想看戶外風景，也可聲控調整百葉窗拉開的幅度與角度。掃地機器人也能由講話下指令輕鬆搞定。
施貞仰表示，現在已經從手指操控的「滑世代」，走向用說的「聲控時代」。這座聲控智慧屋展現職訓走在科技前端，將引領培育更多人工智慧人才。
雲嘉南分署長柯呈枋說，聲控智慧屋是由分署的職訓師、技能競賽選手、結訓學員及KNX智慧節能建築控制技術台灣分會人員合力打造，未來將做為人工智慧相關職訓上課的活教材。
柯呈枋表示，這間智慧屋除了可單項聲控，還能聲控各種情境模式。例如在睡前說聲「打開睡覺模式」，掃地機器人就會開始巡邏，一但影像辨識到入侵者，其他房間門會自動上鎖、電燈全亮、警報設備啟動。此外，還具有數據分析及能源管理等功能，安全便利又節能。（編輯：劉政權）1070312