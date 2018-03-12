NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈臨時加場彈吉他　李毓芬妙回好浪漫！方大同把這玩意送粉絲跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

中市花燈之美延續　結合公共空間展出

記者柳榮俊／台中報導2018/03/12 16:58
▲中台灣元宵燈會雙燈區的主燈，將結合市府及社區的公共空間持續展出（圖／市政府提供 , 2018.3.12)
▲中台灣元宵燈會雙燈區的主燈，將結合市府及社區的公共空間持續展出（圖／市政府提供 , 2018.3.12)

為期16天的「2018中台灣元宵燈會」昨(11)晚閉幕，台中公園、清水港區藝術中心2燈區遊客合計超過240萬餘人次。台中市政府觀光旅遊局長陳盛山表示，雙燈區的主燈造型「公犬遠瞻」及「母犬守護」，以及日本青森縣平川市贈送台中的「扇形睡魔花燈」，均深獲好評，為延續這幾座花燈之美，閉幕後將結合市府及社區的公共空間持續展出。

中台灣元宵燈會於台中公園及台中市港區藝術中心熱鬧登場，今年以「喜迎來富」為主題，台中公園主燈以「公犬遠瞻」為造型，清水港區藝術中心場主燈以「母犬守護」為造型，獲得各界好評不斷，賞燈遊客合計超過240萬餘人次。


▲中台灣元宵燈會雙燈區的主燈，將結合市府及社區的公共空間持續展出（圖／市政府提供 , 2018.3.12)

陳盛山指出，除了雙主燈，日本青森縣平川市贈送台中市5米高的「扇形睡魔花燈」，由平川市傳統製燈師傅手工打造，再以海運方式運送到台中，過程相當不容易，是遊客爭相拍照的花燈之一。

為了讓更多遊客欣賞雙主燈及扇形睡魔花燈，觀旅局規劃將雙主燈移至社區公共空間展出，睡魔花燈則已決定移置至台中文化創意產業園區，讓這些花燈繼續展出。

此外，在嘉義舉行中的2018台灣燈會，市府也參與展示2018花博形象花燈，行銷花博，希望屆時吸引更多觀光客到台中。

關鍵字元宵燈會花燈台中公園花博
古蹟博物館飄茶香　體驗日式茶道興大園道換植計畫　改種台灣梭羅木

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan