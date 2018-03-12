中市花燈之美延續　結合公共空間展出

為期16天的「2018中台灣元宵燈會」昨(11)晚閉幕，台中公園、清水港區藝術中心2燈區遊客合計超過240萬餘人次。台中市政府觀光旅遊局長陳盛山表示，雙燈區的主燈造型「公犬遠瞻」及「母犬守護」，以及日本青森縣平川市贈送台中的「扇形睡魔花燈」，均深獲好評，為延續這幾座花燈之美，閉幕後將結合市府及社區的公共空間持續展出。
中台灣元宵燈會於台中公園及台中市港區藝術中心熱鬧登場，今年以「喜迎來富」為主題，台中公園主燈以「公犬遠瞻」為造型，清水港區藝術中心場主燈以「母犬守護」為造型，獲得各界好評不斷，賞燈遊客合計超過240萬餘人次。
▲中台灣元宵燈會雙燈區的主燈，將結合市府及社區的公共空間持續展出（圖／市政府提供 , 2018.3.12)
陳盛山指出，除了雙主燈，日本青森縣平川市贈送台中市5米高的「扇形睡魔花燈」，由平川市傳統製燈師傅手工打造，再以海運方式運送到台中，過程相當不容易，是遊客爭相拍照的花燈之一。
為了讓更多遊客欣賞雙主燈及扇形睡魔花燈，觀旅局規劃將雙主燈移至社區公共空間展出，睡魔花燈則已決定移置至台中文化創意產業園區，讓這些花燈繼續展出。
此外，在嘉義舉行中的2018台灣燈會，市府也參與展示2018花博形象花燈，行銷花博，希望屆時吸引更多觀光客到台中。