中市花燈之美延續　結合公共空間展出

為期16天的「2018中台灣元宵燈會」昨(11)晚閉幕，台中公園、清水港區藝術中心2燈區遊客合計超過240萬餘人次。台中市政府觀光旅遊局長陳盛山表示，雙燈區的主燈造型「公犬遠瞻」及「母犬守護」，以及日本青森縣平川市贈送台中的「扇形睡魔花燈」，均深獲好評，為延續這幾座花燈之美，閉幕後將結合市府及社區的公共空間持續展出。

中台灣元宵燈會於台中公園及台中市港區藝術中心熱鬧登場，今年以「喜迎來富」為主題，台中公園主燈以「公犬遠瞻」為造型，清水港區藝術中心場主燈以「母犬守護」為造型，獲得各界好評不斷，賞燈遊客合計超過240萬餘人次。