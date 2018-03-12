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政治

余光中「政治不正確」未獲褒揚令？府：符合規定就會頒發

記者林仕祥／台北報導2018/03/12 16:42
▲詩人余光中逝世至今未獲得總統蔡英文的褒揚令，外界猜測，這和余的「政治不正確」有關。（圖／NOWnews資料照）
▲詩人余光中逝世至今未獲得總統蔡英文的褒揚令，外界猜測，這和余的「政治不正確」有關。（圖／NOWnews資料照）

我國著名詩人余光中去年底辭世至今，尚未獲得總統褒揚令，傳言這是因為余「政治不正確」所致，引發議論。對此，總統府發言人黃重諺今（12）日表示，只要符合褒揚令的頒發規定，府方這邊都會依法頒發。

黃重諺指出，過去兩年多來，藝文界例如京劇大師顧正秋、書畫大家王攀元、張光賓，教育界薛光祖、政界如國民黨前中常委陳玉梅等人，府方都有依法頒發褒揚令，強調「只要符合相關規定，由各單位依法來請頒，總統府都會依法來頒發」。

我國現行的「褒揚條例」第4條明訂，「明令褒揚或題頒匾額，除總統特頒者外，須經行政院之呈請。呈請明令褒揚，應綜其生平事蹟，提經行政院會議通過。」因此總統可決定是否特頒褒揚令，否則須經行政院呈請褒揚。

據總統府官網公開的資料顯示，蔡英文就任總統至今，已頒發超過60位人士褒揚令，一些為對台灣有巨大貢獻的人，例如書畫家張光賓、誠品董事長吳清友、前台泥董事長辜成允等人，也有因政治因素而獲得褒揚的人，如民進黨前祕書長王拓、參與美麗島事件的美籍人士納莉．艾默森等人。只要對台灣有所貢獻，拿一張小英頒發的褒揚令，按理說不至於「太困難」。

余光中過去在鄉土文學的論戰上，被認為「打壓台灣文學」，1977年發表在《聯合報》的「狼來了」，批評台灣的鄉土文學跟中國的工農兵文學「有其相似之處」，就是余光中和鄉土文學論戰的代表作，也因此讓他烙下一輩子的「官詩人」、「御用文人」標籤，至今仍難以褪去。外界猜測，余光中的政治立場，有可能是他逝世至今，無法獲得褒揚令的理由。

儘管如此，民進黨立委何欣純倒是很肯定余光中的貢獻。她說，余的詩作在國內外都獲得許多讚揚，余的作品也是台灣文學的一部分，若文化部申請，總統府給予褒揚令，一定也會獲得國人的認可。
 

關鍵字總統府余光中褒揚令黃重諺
府看兩岸論壇　涉公權力須政府解決楊威利》辣妹座艙事件與空軍的不為

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