余光中「政治不正確」未獲褒揚令？府：符合規定就會頒發

我國著名詩人余光中去年底辭世至今，尚未獲得總統褒揚令，傳言這是因為余「政治不正確」所致，引發議論。對此，總統府發言人黃重諺今（12）日表示，只要符合褒揚令的頒發規定，府方這邊都會依法頒發。

據總統府官網公開的資料顯示，蔡英文就任總統至今，已頒發超過60位人士褒揚令，一些為對台灣有巨大貢獻的人，例如書畫家張光賓、誠品董事長吳清友、前台泥董事長辜成允等人，也有因政治因素而獲得褒揚的人，如民進黨前祕書長王拓、參與美麗島事件的美籍人士納莉．艾默森等人。只要對台灣有所貢獻，拿一張小英頒發的褒揚令，按理說不至於「太困難」。

余光中過去在鄉土文學的論戰上，被認為「打壓台灣文學」，1977年發表在《聯合報》的「狼來了」，批評台灣的鄉土文學跟中國的工農兵文學「有其相似之處」，就是余光中和鄉土文學論戰的代表作，也因此讓他烙下一輩子的「官詩人」、「御用文人」標籤，至今仍難以褪去。外界猜測，余光中的政治立場，有可能是他逝世至今，無法獲得褒揚令的理由。

儘管如此，民進黨立委何欣純倒是很肯定余光中的貢獻。她說，余的詩作在國內外都獲得許多讚揚，余的作品也是台灣文學的一部分，若文化部申請，總統府給予褒揚令，一定也會獲得國人的認可。

