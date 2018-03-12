瑞莎曝女兒珠寶魂爆發　早擬定「第二胎」計畫

瑞莎今（12）日出席珠寶品牌活動，穿著一身粉紅禮服的她，如同精靈一般浪漫夢幻。談及一歲半的女兒Nika，瑞莎透露女兒非常喜愛珠寶，還會拿著珠寶飾品要求家中每個人都要戴上，就連狗狗都不放過，相當可愛。瑞莎表示，這些珠寶是Nika出生及一歲時，家人所給的禮物，大多是些輕珠寶，主要是希望女兒長大後能當作紀念。

瑞莎時常在臉書曬出Nika萌樣，透露等到女兒上了幼稚園，要與老公拚生第二胎，希望第二胎能屬鼠或牛，笑說如果家中一次有2個小小孩，恐怕會吃不消，若是Nika上了幼稚園，就能全心全意帶第二個孩子。問及家中由誰扮黑臉？瑞莎透露，其實還是自己居多，但女兒最近很黏媽媽，所以有信心可以勝任黑臉角色。