強化管理及工安 標檢局修訂柴油國家標準

（中央社記者廖禹揚台北12日電）經濟部標準檢驗局修訂公布柴油國家標準，增訂潤滑性及導電度要求，降低機件磨耗及確保儲運與操作人員安全，並將其中甲種漁船油需添加黑色染劑規定提升至國家標準。

標檢局今天發布新聞稿表示，柴油國家標準品級分為普通柴油及甲種漁船油，適用於工業、漁業動力、機械動力、發電機組等壓縮點燃式引擎的非車用柴油，此次參考美國標準ASTM D975及國際標準ISO8217，及國內使用現狀修訂。

為降低機件磨耗性，並確保儲運及操作人員安全，此次增訂潤滑性及導電度要求，但用於政府代儲柴油部分，不需檢測導電度。而在油品顏色規定部分，普通柴油未規定顏色，甲種漁船油則參考現行漁船加油站設置管理規則，將需添加黑色染劑的規定提升至國家標準，以強化管理。