NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈美傑仕OPI盃　12歲組明爭冠校園物資循環再利用　賦予新生命跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

強化管理及工安 標檢局修訂柴油國家標準

中央社2018/03/12 16:37
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者廖禹揚台北12日電）經濟部標準檢驗局修訂公布柴油國家標準，增訂潤滑性及導電度要求，降低機件磨耗及確保儲運與操作人員安全，並將其中甲種漁船油需添加黑色染劑規定提升至國家標準。

標檢局今天發布新聞稿表示，柴油國家標準品級分為普通柴油及甲種漁船油，適用於工業、漁業動力、機械動力、發電機組等壓縮點燃式引擎的非車用柴油，此次參考美國標準ASTM D975及國際標準ISO8217，及國內使用現狀修訂。

為降低機件磨耗性，並確保儲運及操作人員安全，此次增訂潤滑性及導電度要求，但用於政府代儲柴油部分，不需檢測導電度。而在油品顏色規定部分，普通柴油未規定顏色，甲種漁船油則參考現行漁船加油站設置管理規則，將需添加黑色染劑的規定提升至國家標準，以強化管理。

普通柴油為應施檢驗項目，進口產品及國內出廠產品都需自行報驗，或申請管理系統監視查驗，由標檢局抽驗，若不符國家標準規定則無法進入市場銷售，逃檢者可處新台幣20萬元以上、200萬元以下罰款。漁船用油目前則由經濟部能源局管理。

標檢局說明，由於環保考量，一般加油站販賣柴油多為車用柴油，另訂有國家標準，普通柴油則多為政府戰備儲油，但仍提醒民眾加油時，務必到合法加油站加油，若遇有來路不明石油產品或地下加油站，可撥打免付費檢舉專線電話0800-300-818。（編輯：李信寬）1070312

外籍看護工若7休1 7成雇...柯P模式 苗栗縣長選戰民...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan