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中華職棒／台南球場開幕戰大餅引退　統一設計專屬視覺

體育中心／綜合報導2018/03/12 16:45
▲台南球場開幕戰，統一獅將為林岳平舉行引退儀式。（圖／統一獅提供）
▲台南球場開幕戰，統一獅將為林岳平舉行引退儀式。（圖／統一獅提供）

3月25日中華職棒台南棒球場開幕戰，賽後將為中職救援王林岳平舉辦榮耀引退活動，引退活動也是球隊年度行銷重點活動主軸一，本次林岳平引退活動，也特別設計專屬視覺，本次LOGO設計的概念，其一是以圓為出發，一個不停轉動、調整、循環的整體形象。亦呼應棒球的外形與林岳平選手獨有的外號「大餅」。其二是十字形。十字是象徵救援、救護（SAVE）的符號，也呼應本次引退標語的「KEEP SAVING」之概念，期許林岳平選手引退後，由棒球的救援延伸至的更廣泛的社會公益任務；十字上方有個白色投手板，此為林岳平選手最孰悉的位置，也是棒球運動中一切的開始。圓內的17與11兩個數字，是林岳平選手職棒生涯的二組背號，透過十字符號分布出四個象限，分別代表林岳平選手2005~2017職棒生涯中的四個重要分野，「高餅搭檔」「術後復出」、「火球盛世」、、「榮耀引退」。最後，強調的是「縫合」。林岳平選手的職棒經歷，就棒球縫線一樣，緊扣、交織，不斷在新的環境上繼續重啟、生成。

林岳平救援成績至今仍是中華職棒聯盟的最高紀錄。救援這個任務，在紀錄上為「SAVE」，而本次引退以「KEEP SAVING」作為口號的概念，除了對榮耀的救援紀錄致敬之外，更希望球迷永遠儲存這份棒球的記憶。而最為重要的意義是林岳平選手引退後想繼續貢獻的決心，由棒球的救援延伸至的更廣泛的社會救援，以公益為出發的終生任務。

17是林岳平選手加入職棒的第一個號碼，語音念起來表示「一起」。「+」 除了救援符號也是數學「加」、「和」的意思。11則是林岳平選手職棒退休時的號碼。藉由數字與符號的串連，組合成「17+11= KEEP SAVING」，意味著希望球迷能「一起和林岳平展開救援的終生任務」。

林岳平職棒13年生涯，創造許多感人勵志故事，在屬於選手最重要的一夜，邀請全台棒球迷一起進場感動開幕，見證溫馨感動引退儀式，球團將在當天賽前舉辦簽名會、賽後引退活動，開放球迷進場送上祝福，限額僅有30組，參加資格需購買當日比賽門票，且穿著統一獅林岳平任何一款商品球衣或TEE恤，才可線上預約報名，想要親自為林岳平獻上祝福球迷，明日(3.13)中午12：00起，統一獅官方網站線上活動開放球迷預約報名，報名網址：https://www.uni-lions.com.tw/event-list.aspx


▲統一獅為林岳平設計專屬LOGO。（圖／統一獅提供）

關鍵字中華職棒統一獅林岳平大餅
桃猿新球衣再現　「金」神十足一生只有一次　HBL冠軍戰超炫

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