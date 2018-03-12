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中央社

維安進駐洛興雅村 國際特赦：掠奪土地

中央社2018/03/12 16:40
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社仰光12日綜合外電報導）國際特赦組織今天表示，緬甸正在穆斯林少數族裔洛興雅遭夷平的村落上方裝設維安措施，情況如同掠奪土地，引發外界質疑緬甸讓數十萬名難民返國的計畫。

緬甸6個月前對叛亂分子發動殘暴鎮壓，導致近70萬名洛興雅人（Rohingya）從若開邦（Rakhine）北部逃往孟加拉。美國和聯合國將這波鎮壓行動稱為種族清洗。

緬甸否認上述指控，表示去年8月底的這場行動，是在回應若開洛興雅救世軍（Arakan RohingyaSalvation Army）的攻擊。

但批評人士指控，軍方利用叛亂分子的攻擊，來發動不對等且徹底滅絕的「清洗行動」，藉此將眼中釘洛興雅人逐出境內。

國際特赦組織（Amnesty International）發布的新報告「重建若開邦」（Remaking Rakhine State）引用衛星畫面和訪談指出，今年初以來軍事設施與其他建設迅速增加，研究人員說，情況如同「掠奪土地」。

國際特赦組織危機應變主任哈山（Tirana Hassan）今天在報告出爐前告訴法新社：「特赦組織在最新研究中記錄到的新證據及重建活動顯示，緬甸當局在洛興雅人需要回去的地點上方興建建築。」

「在一些情況下，有些現有的屋子遭到摧毀。」（譯者：周莉芳/核稿：林憬屏）1070312

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