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中央社

中樞植樹 啟動國土生態綠色網路建置

中央社2018/03/12 16:46
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者盧太城花蓮縣12日電）中樞植樹活動，今天由總統府副秘書長姚人多代表總統蔡英文率領五院及相關單位，在花蓮鳳林種下原生樹種，並宣告正式啟動「國土生態綠色網路建置計畫」。

今年植樹節中樞植樹活動在大農大富平地森林園區旁台9線新大富橋下舉行，主軸為「打造生態綠廊，串接中央與海岸山脈」。姚人多代表總統主持，與花蓮鳳林鎮4大社區、13位部落頭目，在鄰近大農大富平地森林園區的新大富橋，種下茄冬、苦楝、光臘樹、樟樹、青剛櫟、月橘、狀元紅、木槿等當地原生種植物。

姚人多表示，藉此植樹打造一條連通海岸山脈與中央山脈的生態綠廊，也代表農委會「國土生態綠色網絡建置計畫」正式啟動。

姚人多表示，公路總局在當地進行的花東公路拓寬工程，特意變更設計，在高架化的新大富橋下保留土地原貌，以復育原生植被和確保生態綠廊不被柏油、水泥路阻斷。

這也是中樞植樹活動首度在花蓮舉行，中央、地方及社區共同建構長2.5公里、寬300到500公尺的「國土生態綠色網絡建置計畫」中的首條生態廊道。

林務局說明，今年啟動的「國土生態綠色網絡建置計畫」，是從點、線、面串連國土保育網絡系統。過去保育政策重心放在占台灣陸域面積19%的「中央山脈保育軸」，但事實上，有約6成的保育類動物和超過6成的受脅植物都分布在保育軸外、海拔1000公尺以下的淺山及平原地區。

隨著受開發的範圍和強度日益增加，棲地破碎化的情形也更趨嚴重，原本棲息其間的野生動物如石虎、穿山甲、環頸雉，以及蛇、蛙和魚類面臨非常大的生存威脅。

由於淺山、平原多為私有地，難以劃設保護區，為降低人為開發帶來衝擊，林務局規劃以建立河川綠帶、生態廊道、動物通道，加上協助農民轉型友善農業、加強移除入侵種等方式，系統性著手重建動物棲地。

依林務局規劃，國土綠網建置完成後預期可達到4大目標，包含一、擴大中央山脈生態保育廊道周邊土地的保護效應。二、保護西部沿海脆弱的生態系統。三、使「森、里、川、海」生態系串連起來，不受人為阻斷。四、人與自然和諧共生的友善生產環境。

在執行初期，林務局將會透過國土全面盤點分析其中重要生態保護區域與熱點、生態敏感、高脆弱度、低韌性與高風險地區等，並以地理位置區分，整體推動各項策略計劃。(編輯:孫承武)1070312

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