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柯P模式 苗栗縣長選戰民進黨挺無黨籍徐定禎

中央社2018/03/12 16:40
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨選對會召集人林錫耀今天說，前立委吳宜臻認同民進黨在苗栗縣長選舉不予提名，全力支持無黨籍頭份市長徐定禎參選；協調結果將送交選對會討論，如獲共識再送中執會通過。

民主進步黨選舉對策委員會今天透過新聞稿指出，選舉對策委員會召集人林錫耀、民進黨秘書長洪耀福與委員方昇茂，今天約見行政院中部辦公室副執行長吳宜臻、苗栗縣頭份市長徐定禎，協調苗栗縣長相關事宜。

會中，吳宜臻與徐定禎皆展現「成功不必在我」的氣度，表示不論最後提名誰，彼此都會互相支持，全力為對方助選。

林錫耀表示，苗栗縣是民進黨從未執政過的艱困選區，因此兩位皆有翻轉苗栗需有新對策的共識。林錫耀並肯定吳宜臻在民進黨最困難的時期，毫不畏戰，屢次替黨出征參選苗栗縣區域立委與苗栗縣長。這次考量勝選策略，吳宜臻認同民進黨在苗栗縣不予提名，全力支持無黨籍的徐定禎參選。

林錫耀說，徐定禎雖是無黨籍，但與民進黨有長期合作互信的基礎。從2000年陳水扁參選總統開始，不論是楊長鎮與杜文卿參選苗栗縣立委、吳宜臻參選立委與縣長、蔡英文參選總統，歷次選舉都以行動公開力挺。

林錫耀指出，即使2008年民進黨跌到谷底之際，徐定禎也不計利害全力支持民進黨，期間更協助籌設苗栗縣小英之友會，其妻子楊士儀目前也擔任苗栗縣小英之友會會長，是民進黨重要的夥伴。

林錫耀說，今天會中協調結果將送交選對會討論，如獲共識再送中執會通過。（編輯：蘇志宗）1070312

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