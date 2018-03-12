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《鬥陣特攻》OCP第一賽季將開打　15日準備搶票！

記者顏大惟／綜合報導2018/03/12 16:58
▲前進世界舞台前哨站！《鬥陣特攻》太平洋職業競技賽 3 月 22 日開戰。（圖／暴雪娛樂提供）
▲前進世界舞台前哨站！《鬥陣特攻》太平洋職業競技賽 3 月 22 日開戰。（圖／暴雪娛樂提供）

暴雪娛樂今 （ 12 ） 日宣布，玩家引頸期盼的《鬥陣特攻》太平洋職業競技賽 ( Overwatch Contenders Pacific，簡稱 OCP ) 第一季將於台北暴雪電競館登場，來自台灣、香港、澳洲、韓國、日本及泰國共 12 支戰隊將展開激烈對決；表現傑出的選手未來更有機會被《鬥陣特攻》職業電競聯賽 ( Overwatch League ) 徵召入隊。

暴雪娛樂表示，今年 OCP 共有三個賽季，第一賽季「例行賽」將於 3 月 22 日開打，一連五周的例行賽將於每周四及周六晚間 5 時至 11 時舉行，每日皆為三場賽事。12 支隊伍將分為兩個小組，每組六隊將與組內其他對手以單循環賽制逐一交戰，並依控制、混合、佔領、護送等地圖類別依序進行。OCP 第一季「季後賽」預計於 4 月 26 日登場，由兩個小組的前四名戰隊晉級，並在連續三周的賽事中，爭奪冠軍寶座。


▲來自台灣、香港、澳洲、韓國、日本及泰國共 12 支戰隊，將於台北暴雪電競館展開激烈對決。（圖／暴雪娛樂提供）

OCP第一賽季的 12 支勁旅，除大家熟悉的 Blank Esports （BLK）、Hong Kong Attitude （HKA）、Machi Esports （M17） 等去年已累積不少戰績的戰隊外，更加入來自日、韓、泰等國的生力軍，實力不容小覷，也為第一季賽事增添可看性。


▲玩家可購買台幣 100 元的一日票至台北暴雪電競館觀賽，近距離感受現場熱血氛圍。（圖／暴雪娛樂提供）

暴雪娛樂也宣布，OCP 第一賽季將在 3 月 15 日（周四）晚間 6 時開放售票，購票連結請鎖定官方部落格；欲於線上觀賽的玩家也可鎖定官方直播頻道。此外，為讓現場粉絲有更多元、豐富的觀賽體驗，暴雪娛樂將在例行賽期間不定期舉辦專屬「主題日」活動，開幕首周 3 月 24 日為「源氏日」，只要 cosplay 源氏到電競館或完成現場任務，將有機會獲得神秘小禮！

關鍵字鬥陣特攻overwatch暴雪娛樂ocp
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