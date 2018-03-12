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天然成為護髮洗髮精主流？韓國年輕族群正在流行的是這個

生活中心／綜合報導2018/03/12 17:07
▲天然成為護髮洗髮精主流？韓國年輕族群正在流行的是這個。（圖／資料照片）
▲天然成為護髮洗髮精主流？韓國年輕族群正在流行的是這個。（圖／資料照片）

頭皮問題再也不是專屬於中年男子的煩惱，近來不只30到50歲的男性有這方面的困擾，就連女性族群也越來越多人有頭皮保養上的困擾。因此，頭皮護理的洗髮精或是避免食用刺激性的食物，成了民眾關注焦點。

在韓國有句話說「頭髮是女人的第二張臉」，豐盛有光澤的髮絲也是替外表加分的一大重點。在韓國，擁有一頭茂密的頭髮更是保持童顏的必備條件。因此，選擇天然且含有健髮成分的洗髮精就十分重要。

以女性來說，產後4-6個月容易有產後毛髮的問題，壓力、減肥也會造成這樣的問題，這時候就一罐好的護髮洗髮精就十分重要。最近在韓國人氣爆棚的偶像姜丹尼爾代言了一款自然健髮洗髮精，也因此讓這個話題持續延燒。

而且，據聞由姜丹尼爾選擇的Think Nature健髮洗髮精在韓國大受歡迎，也因此造成大缺貨。韓國藝人十分重視髮量問題，頭皮護理時也格外注意成分。在韓國藥妝店造成搶購缺貨的Think Nature洗髮組，宣稱不添加任何一滴人工香料和人工色素，且是一款使用100%天然精油調香的髮類產品，不僅不含矽靈還能讓髮絲更加輕柔，看起來豐盛蓬鬆。


▲據聞由姜丹尼爾選擇的Think Nature健髮洗髮精在韓國大受歡迎，也因此造成大缺貨。（圖／資料照片）

一般洗髮精因沒有護髮成分，頭髮質地相對容易有乾燥感，而具有洗護功能的洗髮精，能讓髮絲柔順有光澤，特別是洗髮時才不會造成頭髮糾結，或是刺激到敏感的頭皮。因此自推出後，便深受長髮女性喜愛。此外，這款洗髮精還獲得韓國食藥處認證的頭皮護理外部用品。


▲為回饋喜歡Wanna One姜丹尼爾的粉絲，自即日起至3/12只要在MOMO購物網上購買think nature全系列商品，滿指定金額就送三張精美的海報。（圖／think nature提供）

關鍵字姜丹尼爾頭皮護理掉髮自然健髮洗髮精
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