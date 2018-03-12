天然成為護髮洗髮精主流？韓國年輕族群正在流行的是這個

頭皮問題再也不是專屬於中年男子的煩惱，近來不只30到50歲的男性有這方面的困擾，就連女性族群也越來越多人有頭皮保養上的困擾。因此，頭皮護理的洗髮精或是避免食用刺激性的食物，成了民眾關注焦點。

在韓國有句話說「頭髮是女人的第二張臉」，豐盛有光澤的髮絲也是替外表加分的一大重點。在韓國，擁有一頭茂密的頭髮更是保持童顏的必備條件。因此，選擇天然且含有健髮成分的洗髮精就十分重要。

以女性來說，產後4-6個月容易有產後毛髮的問題，壓力、減肥也會造成這樣的問題，這時候就一罐好的護髮洗髮精就十分重要。最近在韓國人氣爆棚的偶像姜丹尼爾代言了一款自然健髮洗髮精，也因此讓這個話題持續延燒。