土城希望之河櫻花盛開　賞櫻活動3月24日開跑

春暖花開，賞櫻、追櫻正是時候！「2018新北市櫻花季-土城希望之河左岸賞櫻活動」3月24日登場，現場除了樂團演唱、花式扯鈴雜耍等精彩表演外，也安排了櫻花彩繪及好評推薦的定點導覽解說，歡迎全家一同來享受春日美好賞櫻時光。

土城區公所表示，近日天氣回暖放晴，各地櫻花季開跑，今年受到天候影響，希望之河的花期略為提早，去年3月下旬才綻放，直到清明假期才盛開，今年目前花開已四、五成，預估盛開將會落在3月中下旬，原本預計3月31日辦理的櫻花季活動，也因應花期提早3月24日開跑。

希望之河是市區內搭乘捷運就可到達的賞櫻新熱門景點，生態豐富的美麗步道，浪漫綻放的粉嫩櫻花不只吸引附近民眾，也有不少櫻花族遠道而來，趁著好天氣打卡拍照留念，搶先目睹櫻花之美。