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土城希望之河櫻花盛開　賞櫻活動3月24日開跑

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/12 17:30
▲土城希望之河櫻花已盛開，不少人趁著好天氣拍照留念，搶先目睹櫻花之美。（圖／土城市公所提供）
▲土城希望之河櫻花已盛開，不少人趁著好天氣拍照留念，搶先目睹櫻花之美。（圖／土城市公所提供）

春暖花開，賞櫻、追櫻正是時候！「2018新北市櫻花季-土城希望之河左岸賞櫻活動」3月24日登場，現場除了樂團演唱、花式扯鈴雜耍等精彩表演外，也安排了櫻花彩繪及好評推薦的定點導覽解說，歡迎全家一同來享受春日美好賞櫻時光。

土城區公所表示，近日天氣回暖放晴，各地櫻花季開跑，今年受到天候影響，希望之河的花期略為提早，去年3月下旬才綻放，直到清明假期才盛開，今年目前花開已四、五成，預估盛開將會落在3月中下旬，原本預計3月31日辦理的櫻花季活動，也因應花期提早3月24日開跑。

希望之河是市區內搭乘捷運就可到達的賞櫻新熱門景點，生態豐富的美麗步道，浪漫綻放的粉嫩櫻花不只吸引附近民眾，也有不少櫻花族遠道而來，趁著好天氣打卡拍照留念，搶先目睹櫻花之美。

土城區公所表示，當日現場由土城區自然景觀保護協會的志工提供定點導覽解說，以及超高人氣的櫻花彩繪，可以將粉嫩櫻花畫在臉上、手上，還安排適合大小朋友的扇子彩繪DIY；同時還有舞蹈、舊匠JO JUN樂團及雜耍等精彩表演。

此外，也特別邀請曾獲得2016 FORMOSA 國際扯鈴大賽冠軍的鄭湧蒼表演花式扯鈴，及超級紅人榜兒童組冠軍的蔡承融演出，歡迎民眾一同參加。希望之河左岸賞櫻活動地點鄰近海山捷運站3號出口，沿海山路步行至裕民路55巷口，約3分鐘即可到達。

關鍵字土城希望之河賞櫻櫻花
台中南天宮　送暖到和平博屋瑪小學南臺科大花燈展　成熱門打卡景點

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