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影／逼車被國道警察「處理」　網友：看最後幾秒很療癒

編輯中心／綜合報導2018/03/12 17:39
▲陳姓網友公布自己在高速公路上被惡意逼車畫面。網友大讚，看這影片最後幾秒很療癒。（圖／翻攝自爆料公社）
▲陳姓網友公布自己在高速公路上被惡意逼車畫面。網友大讚，看這影片最後幾秒很療癒。（圖／翻攝自爆料公社）

國道再度出現逼車惡行！一名陳姓網友將自己的行車紀錄器影片 PO 上網，並留言「在高速公路玩別人，是會有現世報的，不信的話請各位收看 VCR ，謝謝」。影片中，一台轎車在國道上不斷放慢速度逼車，而所謂的現世報就是「警察來了」。

陳姓網友在臉書「爆料公社」 PO 出一段 57 秒的影片，並說明，自己只要變換車道，前方的銀色轎車就跟著他換車道，並放慢速度，明顯地有逼車嫌疑。

只不過在 51 秒左右，一台黑色轎車接近，並對銀色轎車招手，原來國道警察前來處理了。陳姓網友相當開心地表示「警察來了，棒！逼車的被警察處理了」。

網友則紛紛留言「最後幾秒超療癒的」、「我忍不住看了好幾次，最後實在太振奮人心了」、「好棒棒，活該」。不過也有網友質疑，是不是前面發生什麼事，才會讓對方逼車，要原 PO 上網，讓大家了解整件事的經過。其餘網友則認為，不管做了什麼，都不該做逼車如此危險的動作。

《蘋果日報》則報導，陳姓網友說明，由於銀色轎車時速只有 80 公里，並占用內側車道，他按喇叭示警造成對方不滿，才會引發逼車危機。原 PO 同時澄清，不是邊開車邊錄影。


▲逼車的銀色轎車，最後被國道警察當場處理。（圖／翻攝自爆料公社）

                            ▲網友公布遭逼車的行車紀錄器畫面。翻攝自Youtube

關鍵字國道高速公路逼車爆料公社警察
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