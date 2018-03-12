圖輯／四分衛成軍25周年　將開《練習未來》演唱會

樂團四分衛，今（12）日公布將舉辦《練習未來》演唱會，現場演唱了經典歌曲與新歌曲。演唱會主辦單位特別準備《帶皮甘蔗》送給四分衛，象徵演唱會票房開賣會勢如破竹、氣勢如虹。四分衛也現場《倒吃甘蔗》，期許下個25周年甘之如飴、越來越甜。