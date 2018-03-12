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娛樂

圖輯／四分衛成軍25周年　將開《練習未來》演唱會

圖輯／記者林柏年2018/03/12 17:31

  • ▲四分衛成軍25週年，將開《練習未來》演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.12）

  • ▲四分衛成軍25週年，將開《練習未來》演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.12）

  • ▲四分衛成軍25週年，將開《練習未來》演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.12）

  • ▲四分衛成軍25週年，將開《練習未來》演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.12）

  • ▲四分衛成軍25週年，將開《練習未來》演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.12）

  • ▲四分衛成軍25週年，將開《練習未來》演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.12）

  • ▲四分衛成軍25週年，將開《練習未來》演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.12）

  • ▲四分衛成軍25週年，將開《練習未來》演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.12）

  • ▲四分衛成軍25週年，將開《練習未來》演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.12）

  • ▲四分衛成軍25週年，將開《練習未來》演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.12）

  • ▲四分衛成軍25週年，將開《練習未來》演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.12）

樂團四分衛，今（12）日公布將舉辦《練習未來》演唱會，現場演唱了經典歌曲與新歌曲。演唱會主辦單位特別準備《帶皮甘蔗》送給四分衛，象徵演唱會票房開賣會勢如破竹、氣勢如虹。四分衛也現場《倒吃甘蔗》，期許下個25周年甘之如飴、越來越甜。

關鍵字四分衛四分衛樂團練習未來演唱會
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