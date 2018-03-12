安倍醜聞纏身 日元兌美元有望升破100關卡

日本首相安倍晉三以及財政大臣麻生太郎因賤價賣地與串改文件案醜聞纏身，但反而提振日元的走勢，策略師指出，在經常帳盈餘、央行縮減購債與政治因素等影響下，日元可能自 2016 年以來首次，升至 1 美元兌換 100 日元之內。

美元兌日元即將跌破 100

日元本月升至 16 個月以來的高點 105.25 日元兌換 1 美元，隨後回落至 106.60 附近，交易員正密切關注 105 的關鍵關卡。《彭博社》整理出下列原因，使得日元兌美元將可能持續向上攀升。

日本央行退場

日本央行一直在減少其每月債券購買量，這是其量化寬鬆計劃的一部分，使計畫一直在控至日元的強弱。日本央行 2 月份的債券持有量，比去年同期增加約 54 兆日元，為 2013 年 7 月以來增幅最小的，大幅小於預期增長的 80 兆日圓，持續減少購債將推升日元。