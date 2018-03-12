看好上百億商機　貿協見證台灣特色醫療聯盟成立

為了推動台灣國際醫療服務，外貿協會今（12）日見證國內7家特色專科診所簽約結盟，共同籌組「台灣特色醫療聯盟」，合作開發海外客群來台，使用特色專科診所提供優質的服務，不僅創新了醫療界的合作模式，更機動、全面的推廣台灣國際醫療服務。

依據衛生福利部統計，2017年一整年共計有30萬5,600多人次來台進行疾病治療、健康檢查及醫美等醫療服務，醫療服務收入達174億6,100萬元台幣。為了持續推動台灣國際醫療服務，國內大學眼科、禾馨醫療、台北市北投健康管理醫院、紫陽復健科診所、康緹牙科、醫者診所，以及願麗醫美集團等7家特色專科診所共同籌組「台灣特色醫療聯盟」。