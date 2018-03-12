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看好上百億商機　貿協見證台灣特色醫療聯盟成立

記者彭夢竺／台北報導2018/03/12 17:08
▲外貿協會今（12）日見證國內7家特色專科診所簽約結盟，共同籌組「台灣特色醫療聯盟」，創新了醫療界的合作模式。（圖／貿協提供）
▲外貿協會今（12）日見證國內7家特色專科診所簽約結盟，共同籌組「台灣特色醫療聯盟」，創新了醫療界的合作模式。（圖／貿協提供）

為了推動台灣國際醫療服務，外貿協會今（12）日見證國內7家特色專科診所簽約結盟，共同籌組「台灣特色醫療聯盟」，合作開發海外客群來台，使用特色專科診所提供優質的服務，不僅創新了醫療界的合作模式，更機動、全面的推廣台灣國際醫療服務。

依據衛生福利部統計，2017年一整年共計有30萬5,600多人次來台進行疾病治療、健康檢查及醫美等醫療服務，醫療服務收入達174億6,100萬元台幣。為了持續推動台灣國際醫療服務，國內大學眼科、禾馨醫療、台北市北投健康管理醫院、紫陽復健科診所、康緹牙科、醫者診所，以及願麗醫美集團等7家特色專科診所共同籌組「台灣特色醫療聯盟」。

貿協秘書長葉明水表示，貿協多年來積極推動台灣國際醫療服務，目標便是讓全球知道台灣優質的醫療服務，建立國際醫療品牌形象與知名度，未來也將積極協助「台灣特色醫療聯盟」，透過貿協國內外的推廣平台，開發海外客群。

甫成立的台灣特色醫療聯盟執行長王炳龍表示，台灣特色專科診所的使命就是彌補大型醫院無法提供精緻、客制化服務的不足，聯盟成立之後將透過跨領域的結合，提升對客戶的服務，也可透過定期聚會、交流、經驗交換，互惠互利，共同開發海外客群，推廣優質醫療服務品牌。

關鍵字外貿協會台灣特色醫療聯盟醫療服務
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