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ABL／寶島夢想家完美女孩日　女神愷樂將開球

體育中心／綜合報導2018/03/12 17:06
▲愷樂將為寶島夢想家開球。（圖／寶島夢想家提供）
▲愷樂將為寶島夢想家開球。（圖／寶島夢想家提供）

寶島夢想家自去年11月加入ABL以來，歷經9次的長途飛行至客場征戰，將在下周迎來本季最後一次主場周賽事，也推出專屬為女孩們打造的「玩美女孩日」，當天只要兩位女性一同入場即享有第二人免費的優惠。不僅如此，3/18還邀請到新一代女神愷樂擔任開場嘉賓，並帶來精彩的開場表演，「玩美女孩日」邀請全台女孩攜手閨蜜一起到彰化體育館為夢想家加油。

寶島夢想家本季加盟ABL(東南亞職業籃球聯賽)後，致力於營造令人難忘的看球感受與職業級的主場氛圍，從開場邀請歌手、寶島西施啦啦隊炒熱氣氛，到中場互動遊戲、場外餐車美食市集一應俱全，每次主場週也都因應不同主題舉辦不同的活動，打造出絕佳的主場環境。

繼上次「家庭親子日」後，3/17、18為本季夢想家最後兩場主場賽事，夢想家行銷團隊再推出專為女孩們打造的「玩美女孩日」，當天除了將推出為女孩子專屬設計的限量商品、設置女孩的專屬座位專區之外，兩位女性只要一人購買當日2樓全區票卷乙張，即享有第二人免費入場的優惠！準備好和閨蜜們一起到彰化體育館，來場甜美熱血的球賽之旅了嗎？

為呼應主題「玩美女孩日」，3/18主場關門戰還邀請到男、女孩們心中共同的完美女孩、身材火辣的「8：AT代言人」愷樂擔任當日球賽開球嘉賓，她也將帶來現場演唱、勁歌熱舞，精彩的開場表演絕對讓你目不轉睛！談到這次特別為女孩設計主題日，寶島夢想家總經理張憲銘表示：「3月份是屬於女孩子的月份，像是3/8婦女節、3/14白色情人節，希望我們的關門戰能延續這種環繞女孩們的氛圍。同時也感謝贊助商瑪登瑪朵姐妹品牌8：AT，主要販售與女性相關的運動商品，運動與女孩的結合，正是時下流行的完美女孩形象，也才讓我們發想出這次的主題。」

寶島夢想家將於3月17日下午3點在彰化體育館對上中國佛山忠信功夫，翌日下午3點再戰新加坡騰飛之獅，

關鍵字寶島夢想家台灣abl亞洲
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