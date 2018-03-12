瑪莎葛蘭姆失傳獨舞 簡珮如狂喜再現

瑪莎葛蘭姆（Martha Graham）是現代舞蹈史上最早的創始人之一，她獨創的「葛蘭姆技巧」以人體為原始的運動「呼吸」為主要概念，強調收與放，至今仍影響全世界現代舞領域的發展，除了雲門舞集創辦人林懷民曾師事瑪莎葛蘭姆舞團學院外，舞者許芳宜也在1999年成為舞團第一位台灣首席舞者，簡珮如也在2014年繼許芳宜後，第二位成為舞團首席的台灣人。

去年在世大運開幕演出獨舞的台灣舞者簡珮如，今年以瑪莎葛蘭姆舞團首席舞者的身分，率領舞團回台演出，她今天受訪時興奮地說：「2006年舞團來台我還是大學生去看演出，沒想到現在是我跟舞團回來，感覺很特別。」

（中央社記者鄭景雯台北12日電）舞蹈家瑪莎葛蘭姆失傳的獨舞「狂喜」失傳超過80年，2016年瑪莎葛蘭姆首席舞者簡珮如與編舞家米辛透過照片模擬動作，重建「狂喜再現」，16日將在台演出。

相隔12年，瑪莎葛蘭姆舞團再度來台，簡珮如帶來她和二團藝術總監維京妮．米辛（Virginie Mecene），一起重現1933年瑪莎葛蘭姆首演後就再無人演出的「狂喜」。這是瑪莎葛蘭姆為探討以臀部為核心、牽動肢體而產生的作品，也是「葛蘭姆技巧」的前身。

「這支是很實驗性的舞，完全沒有影像，只有10張照片」，簡珮如說，她從照片上的動作，再從網路尋找相關書籍、評論、筆記，利用每天排練後多餘的時間、連續工作4週，最後重建出5分鐘的獨舞「狂喜再現」，賦予這支舞蹈新生命，簡珮如也因此獲得有舞蹈屆奧斯卡獎之稱的「紐約貝西獎」卓越舞者殊榮。

瑪莎葛蘭姆的舞作通常戲劇性很強，反而在創作初期的作品較為抽象，簡珮如表示，當她已經很習慣複雜的動作時，要再回頭做很基礎的肢體，反而很困難。

簡珮如這次也帶7歲女兒回台灣，身為職業舞者，如何在工作和家庭之間取得平衡，一直很難拿捏，不過，她也認為，在生完孩子後，身體表現比較沈，但也變得有耐心。

另外，這次簡珮如也獨挑大梁演出重量級舞作「編年史」、「春之祭」，尤其「春之祭」作曲家史特拉汶斯基的音樂太戲劇性，讓她在情緒上也很緊繃，「跳到要尖叫」。

瑪莎葛蘭姆舞團16日至18日，在台北國父紀念館演出。（編輯：梁君棣）1070312