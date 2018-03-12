南韓性醜聞案持續延燒　導演金基德、演員曹在顯遭調查中

南韓演藝圈的性醜聞風波受到各界關注，日前演員趙敏基因承受不了輿論壓力選擇自殺，留下一封道歉信向受害者致歉。目前最新動態，警方向涉嫌性騷的導演金基德、演員曹在顯展開調查，但無法透露具體情況。
性醜聞案持續延燒，52歲演員曹在顯被爆強吻、襲胸女工作人員，女星崔律挺身痛批：「就等你何時被起底！」陸續還有受害女性出面控訴，曹在顯敵不過良心譴責，鬆口坦承：「我是罪人，對受到巨創的所有人低頭謝罪。」另外在國際各大電影頒獎典禮中，為韓國人爭光的導演金基德，也被爆出性侵劇組女性工作人員，導致她懷孕而且還墮胎。
▲曹在顯曾帶女生到飯店性侵不成，拿戲約利誘。（資料圖／劇照 , 2018.3.1）
▲金基德性騷惡行曝光，目前遭韓警調查中。（圖／翻攝自微博，2018.03.07）
性騷擾案在全球的娛樂界，都掀起相當大的風波，去年好萊塢的金牌製作人哈維溫斯坦捲入性騷擾案後，各界撻伐聲浪不斷，他的公司和美國電影藝術與科學學院都將他除名，之後明星們也發起「#MeToo」反性騷的活動，呼籲女性勇敢面對性騷事件，也喚起大眾對性騷議題的重視。
南韓「#MeToo」運動持續進行中，已經有多名演員出面控訴遭到性侵事件過程，現在警方對知名導演金基德、演員曹在顯展開調查，希望能夠替受害者討回公道，端正性騷歪風。
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