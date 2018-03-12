南韓性醜聞案持續延燒　導演金基德、演員曹在顯遭調查中

南韓演藝圈的性醜聞風波受到各界關注，日前演員趙敏基因承受不了輿論壓力選擇自殺，留下一封道歉信向受害者致歉。目前最新動態，警方向涉嫌性騷的導演金基德、演員曹在顯展開調查，但無法透露具體情況。

性醜聞案持續延燒，52歲演員曹在顯被爆強吻、襲胸女工作人員，女星崔律挺身痛批：「就等你何時被起底！」陸續還有受害女性出面控訴，曹在顯敵不過良心譴責，鬆口坦承：「我是罪人，對受到巨創的所有人低頭謝罪。」另外在國際各大電影頒獎典禮中，為韓國人爭光的導演金基德，也被爆出性侵劇組女性工作人員，導致她懷孕而且還墮胎。