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開放民眾投資太陽光電 中租：報酬率逾4%

中央社2018/03/12 17:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北12日電）中租控股董事長陳鳳龍今天宣布，開放投資人認購台南永康太陽電廠案，每年享有逾4%的投資報酬；以投資新台幣46萬3000元為例，預估20年累計可收回約68萬元。

陳鳳龍表示，「全民電廠．太陽光電」是中租控股以豐富的太陽能電廠開發與管理經驗，找尋合適的太陽能案場、控管工程品質，與台電公司簽署20年的售電合約，開放大眾參與出資。

他說，太陽能電廠營運的20年期間，中租團隊將負責維護電廠的品質與保養，而投資大眾分享長期而穩定的報酬，同時響應綠能環保。

中租表示，在2017年10月，中租控股率先於內部推出雲林台西的畜牧舍屋頂型太陽能電廠案，提供中租員工及親友申購，短時間即申購完畢。為使一般民眾也能參與，今年加緊推出台南永康工業區案，共有538片太陽能電板開放認購，每片價格1萬5426元。

中租解釋，開放投資人參與的太陽能電廠，台電約每月支付電費一次，在扣除屋頂租金、保險及管理維護等相關費用後，為出資購買者的淨收益。以認購30片太陽能板，金額台幣約46萬3000元為例，預估參與者平均每個月獲得約2837元收益，約13.6年還本，合計20年能夠獲得約68萬元，預估內部報酬率達4.25%。

相較銀行定存、儲蓄險商品，投資人參與太陽能電廠投資具有競爭力的投資報酬，長期穩定的收益來源，以及政府保證收購電力的低風險等優點。

陳鳳龍表示，中租控股逐步由融資進入電廠投資，並建構完整的太陽能電廠產業鏈與價值鏈，截至2017年底，已累積652座太陽能電廠，裝置容量約200 MW（百萬瓦），未來將朝向裝置容量2 GW（即2000MW）、電廠資產規模新台幣1000億元的目標邁進。

中租說明，此次開放投資太陽能電廠，收入可享有稅負優惠，只需將營收的6%視為獲利申報所得稅。（編輯：張良知）1070312

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