〈永豐金法說〉擴大產學合作 攜新加坡CRI 強化國

繼去年與成功大學成立「Atelier Future 未來智慧生活工場」透過產學合作，運用大數據發展企業授信模型後，朱士廷表示，旗下子公司永豐銀行今年 1 月再與新加坡國立大學風險管理研究所信用研究行動計劃團隊（Credit Research Initiative, CRI）簽約，並於今年 3 月正式啟動，將利用大數據轉換成智能數據，分析發展全球上市企業違約數據及信用評級專案，期望在金融科技領域能協助國內產業與國際接軌。

永豐金 (2890-TW) 今 (12) 日召開法說會，為因應今 (2018) 年擴大 IT 基礎投資、發展數位金融的主軸，永總經理朱士廷今天表示，今年持續擴大產學合作，旗下子公司永豐銀行今年 1 月再與新加坡國立大學風險管理研究所信用研究行動計劃團隊（Credit Research Initiative, CRI）簽約，強化國內外風險控管。

運用金融科技強化風險控管

朱士廷表示，永豐金已完成「數位發展 IT 基礎建設藍圖」規劃，未來將在此藍圖基礎下，確保永豐的 IT 建設能支持金融創新、業務發展與人才培育，並兼容前瞻性的風控考量。

永豐金代理財務長許如玫補充指出，新加坡國立大學風險管理研究所，是獲得新加坡金融管理局 (MAS) 支持而成立，致力於風險管理和金融創新的研究。「信用研究行動計劃」(Credit Research Initiative, CRI) 是新加坡國立大學風險管理研究所的一項非營利項目，由中研院財經院士暨新加坡國立大學金融講座教授段錦泉主持該計劃。近年來 CRI 更為國際組織如 IMF、各國央行及國際企業提供數據與解決方案。

補強三大國際信評工具

永豐銀行總經理莊銘福表示，本次永豐銀行與新加坡國立大學信用研究行動計劃團隊合作，能補強三大國際信評工具，以更透明之量化模型，更快速反應市場及企業風險，進而積極控制風險，提升永豐金控風險控管的能力。未來永豐金控將持續運用大數據發展風險管控及預警等功能，有效提升風險管控能力，並提升經營績效。

永豐金今年徵才 1400 人鎖定 5 類人才

為持續發展數位金融找尋新利基，塑造以風險管理為導向的企業文化，加速海外業務戰力擴充等目標，永豐金控旗下子公司分別於今年擬定相應的人力招募計劃，以配合金控的策略目標。金控全年計劃徵才 1400 人，將積極利用各種管道吸收優秀人才，佈署未來團隊戰力。

永豐銀行 2018 年鎖定電子金融、資訊、大數據、風險管理、海外業務等五類人才，預計今年招募 20-30 位 MA，入職後依個人志願與性向確認分發部門，規劃三階段專業培訓，包括基礎共同訓練、總行單位輪調、分行業務實習等訓練及評核，培訓期間月薪 60K 起跳，加計年終獎金後上看百萬年薪。



而永豐金證券鎖定具潛力的網路、行動化與大數據分析應用等領域，永豐金證券總經理葉黃杞表示，預計招募 50 位資訊新生代人才，加強 FinTech 服務戰力，建置貼近客戶的金融 3.0 服務，同步串連內部推動中的數位轉型計劃，邁向工作場域現代化以提升生產力，表現優秀者有機會加入百萬年薪科技培訓幹部計劃，成為金融科技浪潮下最核心的資訊人力骨幹。