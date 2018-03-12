胃溜到胸腔壓迫心臟 老婦吃太飽險喪命

（中央社記者楊思瑞台南12日電）家住高雄市美濃區的87歲劉姓婦人因患有食道裂孔橫膈疝氣，胃部溜到胸腔。有一次吃得太飽，心臟遭胃擠壓造成呼吸衰竭，心跳差點停止，經手術將胃拉回腹腔才康復。

老婦人今天在女兒的陪同下前往台南市立醫院，向負責手術的醫師吳明和道謝。劉婦的女兒表示，媽媽在9年前被診斷罹患食道裂孔橫膈疝氣，但當時醫師考量年紀較大，沒有建議手術。

她說，媽媽這9年來偶有胸部、腹部不適感。沒想到去年底有一次因為早餐與午餐間隔時間太短，而且份量較多，胃部擠壓心臟造成呼吸衰竭，差點丟了性命。若不是吳明和願意替高齡的母親執刀，恐怕母親仍在加護病房依賴呼吸器維持呼吸。