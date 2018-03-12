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中央社

胃溜到胸腔壓迫心臟 老婦吃太飽險喪命

中央社2018/03/12 17:07
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者楊思瑞台南12日電）家住高雄市美濃區的87歲劉姓婦人因患有食道裂孔橫膈疝氣，胃部溜到胸腔。有一次吃得太飽，心臟遭胃擠壓造成呼吸衰竭，心跳差點停止，經手術將胃拉回腹腔才康復。

老婦人今天在女兒的陪同下前往台南市立醫院，向負責手術的醫師吳明和道謝。劉婦的女兒表示，媽媽在9年前被診斷罹患食道裂孔橫膈疝氣，但當時醫師考量年紀較大，沒有建議手術。

她說，媽媽這9年來偶有胸部、腹部不適感。沒想到去年底有一次因為早餐與午餐間隔時間太短，而且份量較多，胃部擠壓心臟造成呼吸衰竭，差點丟了性命。若不是吳明和願意替高齡的母親執刀，恐怕母親仍在加護病房依賴呼吸器維持呼吸。

吳明和表示，食道裂孔橫膈疝氣大多發生在老年人，男女的比例約為1比3。最常見的症狀是吞咽困難、嘔吐、胸部腹部不適。因為組織老化，腹壓加大造成裂孔擴張，使胃溜到胸腔，擠壓心臟肺部，不只影響胃的功能，也使心肺功能受損。

他說，部分患者會因胃卡住造成胃酸滯留，造成胃黏膜出血，出現慢性貧血的症狀。劉姓婦人的情況較為嚴重，幾乎危及性命。所幸經由手術把胃拉回至腹腔固定。術後第5天就不必依靠呼吸器，幾天後轉出加護病房，如今已出院返家休養。(編輯:孫承武)1070312

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