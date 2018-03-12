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鈊象公布2月自結 每股稅前賺0.89元

鉅亨網2018/03/12 17:11
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鈊象電子 (3293-TW) 今 (12) 日公布 2 月自結損益，合併營收 2.5 億元，稅前純益 6217.8 萬元，每股稅前純益為 0.89 元。展望今年，鈊象將推 2 款休閒動作類手遊，並將加強商城產品的吸引力，盼能有效提升玩家付費率，而遊戲機台部分也有新產品推出，包含虛擬實境 (VR) 及兒卡機，預計本季量產。

鈊象近 1、2 年在行動遊戲業務上投入相當多心力，針對《明星三缺一》手遊做調整與優化，今年目標為超越競爭同業同類型手遊，且目前該款遊戲 9 成以上玩家均未付費，盼今年能有效提升玩家付費率，挹注營運動能。此外，鈊象今年也推出 2 款休閒動作類型手遊。

針對遊戲機台部分，鈊象表示，今年將推出 VR 與兒卡機新產品，VR 為鈊象知名賽車機台系列火線狂飆改版，初期主攻中國與日本市場，已於去年底小量出貨，市場反應佳；今年也是遊戲機台異業合作起始年，與奧飛合作的兒卡機「鎧甲勇士」已開發完成，本季可望量產推出。

鈊象去年第 4 季營收優於公司財測預期，法人預估，全年每股純益將上看 12.5 元，而今年第 1 季在適逢遊戲傳統旺季帶動下，線上遊戲事業營收看俏，惟商用機台部分出貨提前至去年 12 月，單季營收可望略優於去年第 4 季，上看 8 億元。

鈊象日前公布 2 月合併營收 2.5 億元，月增 23.55%，年增 5.37%；前 2 個月累計營收 4.52 億元，年減 7.53%。

鈊象日 K 線圖


 

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