鈊象公布2月自結 每股稅前賺0.89元

鈊象電子 (3293-TW) 今 (12) 日公布 2 月自結損益，合併營收 2.5 億元，稅前純益 6217.8 萬元，每股稅前純益為 0.89 元。展望今年，鈊象將推 2 款休閒動作類手遊，並將加強商城產品的吸引力，盼能有效提升玩家付費率，而遊戲機台部分也有新產品推出，包含虛擬實境 (VR) 及兒卡機，預計本季量產。

鈊象近 1、2 年在行動遊戲業務上投入相當多心力，針對《明星三缺一》手遊做調整與優化，今年目標為超越競爭同業同類型手遊，且目前該款遊戲 9 成以上玩家均未付費，盼今年能有效提升玩家付費率，挹注營運動能。此外，鈊象今年也推出 2 款休閒動作類型手遊。