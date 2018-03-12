影／國泰金上修今年經濟成長率至2.3%　但有4大變數

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，2017年經濟成長基礎廣泛，歐洲及亞洲出現了顯著成長，反映美國稅改政策變化帶來的投資，2018年全球經濟可望進一步成長，並優於先前預期，美國經濟成長率可望自2.2%提高至2.4%，歐洲經濟成長率也可望自1.7%提高至1.9%，也推升台灣經濟成長率。

受惠美、歐景氣改善，2018年全球景氣可望優於先前預期，也推升台灣經濟成長，國泰金控12日將今（2018）年台灣經濟成長率預測值由原先2%上修至2.3%，並研判有80%的機率落在1.9%至3%之間，站穩2%的可能性大增，甚至有機會挑戰3%。

也由於景氣改善由外而內，薪資回溫帶動消費，國泰台大產學合作團隊將台灣經濟成長率從去年底預估的2%上修至2.3%，並研判有80%的機率落在1.9%至3%之間。展望第2季，經濟氣候將和3月一樣，處在景氣轉弱的「陰」，僅能有0.62%的季成長幅度，景氣衰退風險不高。

不過，徐之強也提醒，仍有4大風險變數將影響今年台灣經濟成長動能，包括美中會不會發生大規模貿易戰？這風險對今年經濟成長率能否達到2.3%很重要的關鍵因素，還有就是美國聯準會升息腳步，預估美國仍將維持平穩和緩升息，但若美國通膨上升過快，美國可能加快升息，就會造成市場動盪。

另外，徐之強認為，中國大陸現在正在做政治及經濟的變動，對台灣的影響也要觀察。當然，影響今年台灣最重要是自己要有多少努力，他仍認為台灣的投資必須進一步強化，國泰台大產學合作團隊對台灣經濟成長率，特別是投資部分，沒有主計總處預估那麼樂觀，台灣財經政策執行能力仍有待加強，另兩岸經濟情勢發展也要進一步觀察。



