視察烏日啤酒廠 陳副總統強調空污防制

烏日啤酒廠在102年啟動改善計畫，目前已有兩座燃油鍋爐，在106年底改用天然氣，硫氧化物與氮氧化物排放量大幅降低。陳副總統今天在林佳龍陪同下，到烏日啤酒廠視察潔淨燃料使用情形。

台中市政府重視中小型工廠燃油鍋爐造成的空污問題，除訂定「台中市鍋爐空污排放標準」，管制蒸氣量每小時2公噸以上的181座鍋爐，並在民國104年編列預算補助企業進行鍋爐改善。

（中央社記者蘇木春台中12日電）副總統陳建仁今天在台中市長林佳龍陪同下，到台灣菸酒公司烏日啤酒廠，視察潔淨燃料使用情形，陳副總統大讚台中是空污防制領頭羊，空污改善需要各界合作，是政府施政重點目標。

台中市政府環保局長白智榮簡報時表示，烏日啤酒廠鍋爐硫氧化物的排放量，原在台中市固定污染源當中排名第9、氮氧化物則排名第18，在改用天然氣後，排名分別挪移至15及27。今年完成第三座鍋爐改用天然氣後，硫氧化物減量達百分之百，氮氧化物每年可減少9公噸。

陳副總統致詞表示，燃燒重油改用天然氣不只節省成本，對環境也有助益，應該要把燃燒重油改換天然氣，台中市在汰換鍋爐部分是全國的典範，環保署在檢討如何減少PM2.5時，就以台中市為範例，台中市是台灣空氣污染防制的領頭羊。

陳副總統說，全國都在面臨空氣污染的問題，相信用台中市政府的經驗，仍夠讓全國空氣污染防制做的更好，在台中市政府的團隊努力下，與中央攜手合作，台中的PM2.5含量，很快就可以達到國家標準的每立方公尺15微克。

陳副總統指出，行政院最近提出很多空氣污染防制行動，包括開放補助、冬季電廠環保降載等，這顯示空氣污染防制，需要跨部會合作、地方與政府合作、政府與民間合作，才能把空氣污染防制做到做好。

他強調，改善空氣品質是政府當前最重要的施政重點目標，會透過獎勵與管制雙管齊下，把空氣污染控制到最好，每一個國民都能享受到健康。（編輯：張銘坤）1070312