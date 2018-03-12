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泰山攜手3手搖品牌推茶飲　盼開創茶飲經濟新藍海

記者許家禎／台北報導2018/03/12 17:23
▲面對競爭激烈的飲料市場，上市食品公司泰山3月12日宣布攜手COMEBUY、日出茶太、水巷茶弄三家手搖飲料業者推出聯名飲品，希望開創茶飲經濟新藍海。（圖／記者許家禎攝，2018.3.12）
▲面對競爭激烈的飲料市場，上市食品公司泰山3月12日宣布攜手COMEBUY、日出茶太、水巷茶弄三家手搖飲料業者推出聯名飲品，希望開創茶飲經濟新藍海。（圖／記者許家禎攝，2018.3.12）

面對競爭激烈的飲料市場，上市食品公司泰山今（12）日宣布攜手COMEBUY、日出茶太、水巷茶弄三家手搖飲料業者推出聯名飲品前進超商等通路，讓原本是競爭關係的同業轉為攜手合作，消費者想喝招牌飲料，現在24小時都喝得到，而三大手搖品牌也瞬間擴店一萬點以上。泰山表示，這是全新的合作模式，全台手搖品牌超過200家，未來也會持續尋找合作夥伴。

面對競爭激烈的包裝飲料市場，食品飲料大廠每年夏天都要想新花招吸客，今年泰山與三家手搖飲料業者推出聯名飲品，有「招牌烤奶」及「檸檬小紫蘇」，皆為品牌的招牌飲料，其中「甜橙金萱」則是業者特別為了這次合作所研發的新口味。

泰山企業行銷副總經理雷松清表示，與手搖名店合作的想法在2016年夏天萌芽，在這個行銷4.0的時代，消費者早就透過網路串連，手搖攤跟包裝飲料不應該只有競爭的關係，此次推出的飲品原物料雖不是來自各手搖品牌，但彼此都有很優秀的研發團隊，歷經5個月時間才創作出符合各品牌精神的口味，希望能帶動與刺激飲品項目的成長。

上櫃公司六角國際、同時也是日出茶太董事長王耀輝則表示，這幾年飲料店的營業額逐年增長，2017年已突破500億元，各品牌店點超過2萬多家，在競爭激烈的飲料界，應該不只有一種經營模式。這次合作也能拓展品牌知名度，因為品牌在全球有700多家，但在台灣只有23家，相信之後將有更多商機。

而目前三個品牌中，全台店數最多的是COMEBUY，有107家，水巷茶弄則有60多家，推出聯名飲品後，三家品牌等於一口氣多了超過一萬個銷售據點，將一舉進軍遍布全台的各大便利商店，也開創手搖茶經濟全新藍海。

 

關鍵字泰山手搖飲包裝飲品comebuy日出茶太水巷茶弄六角國際
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