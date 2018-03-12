慶祝植樹節　岡山榮家舉辦主題化植樹活動

行政院退除役官兵輔導委員會岡山榮民之家於今(12)日上午，舉辦主題化植樹活動，將上千株羅漢松及金露花組合建造花園迷宮，以綠意呵護這片美麗的土地。

岡山榮民之家為慶祝312植樹節，乃舉辦主題化植樹活動，由該榮家主任謝琦偉主持，由該榮家6位百歲人瑞與宏欣幼稚園孩子們合力種下希望的幼苗，有高雄市議員陸淑美、燕巢區里長、憲兵指揮部高雄憲兵隊上校隊長王新全、高雄市後備指揮部中校處長王泰鈞、工兵訓練中心上校主任許瑞顯及中校處長蔣書懷到場，並呼籲共同綠化地球、永續生態。

岡山榮家主題化植樹活動，邀請百位榮民代表及與會貴賓「一人一樹」種下小樹苗後，在苗株掛上專屬名牌，爾後針對自己認養的植株，能經常灌溉澆水，一同打造綠意的花園迷宮，希望藉此活動落實節能減碳，並建立起敦親睦鄰的友誼橋梁。