慶祝植樹節　岡山榮家舉辦主題化植樹活動

行政院退除役官兵輔導委員會岡山榮民之家於今(12)日上午，舉辦主題化植樹活動，將上千株羅漢松及金露花組合建造花園迷宮，以綠意呵護這片美麗的土地。
岡山榮民之家為慶祝312植樹節，乃舉辦主題化植樹活動，由該榮家主任謝琦偉主持，由該榮家6位百歲人瑞與宏欣幼稚園孩子們合力種下希望的幼苗，有高雄市議員陸淑美、燕巢區里長、憲兵指揮部高雄憲兵隊上校隊長王新全、高雄市後備指揮部中校處長王泰鈞、工兵訓練中心上校主任許瑞顯及中校處長蔣書懷到場，並呼籲共同綠化地球、永續生態。
岡山榮家主題化植樹活動，邀請百位榮民代表及與會貴賓「一人一樹」種下小樹苗後，在苗株掛上專屬名牌，爾後針對自己認養的植株，能經常灌溉澆水，一同打造綠意的花園迷宮，希望藉此活動落實節能減碳，並建立起敦親睦鄰的友誼橋梁。
會中由憲兵指揮部高雄憲兵隊進行八極拳表演，並透過6位百歲人瑞及上百位榮民代表與宏欣幼稚園的孩童們溫馨合作，百歲人瑞伯伯慈祥的以滿佈皺紋的手握著小朋友稚嫩的小手種同植栽，象徵熱愛這片鄉土的傳承意義，增加世代間的家園認同感。
岡山榮民之家主任謝琦瑋表示，希望岡山榮家在地方不僅是一個政府機構，而是大家的好鄰居，與當地民眾建立友好情誼，期盼岡山榮家在榮民長輩的心中不僅是一個安養天年的好所在，更是充滿希望活力的家。