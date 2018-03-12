最新！日本櫻花提早綻放　在地人私藏三大城市賞花攻略

▲根據日本氣象株式會社最新公布的櫻花前線預測，由於今年 3 月的氣溫較高，開花時間較往年提早。（圖／日本氣象株式會社）

日本一年一度的櫻花季即將來臨，根據日本氣象株式會社最新公布的櫻花前線預測，由於今（ 2018 ）年 3 月的氣溫較高，東京提早在 3 月 15 日就會開花，名古屋及大阪則分別會在 3 月 18 日、 3 月 21 日陸續開花，滿開時間則會落在開花後 7 至 9 天左右，針對東京、大阪、名古屋三個觀光客最常前往的城市，有不少當地人才知道的私房賞花景點。



▲日本橋地區擁有許多歷史悠久的賞櫻名所，配合花季將舉辦日本橋櫻花節。（圖／日本三井）



▲日本老字號高級水果甜點店「千疋屋総本店」推出日本橋櫻花甜點。（圖／日本三井）

最早開花的東京，除了最廣為人知的千鳥淵、上野公園、錦糸公園、台場海濱公園外，日本橋地區也有許多歷史悠久的賞櫻名所。像是今年邁入第五屆的日本橋櫻花節，以「用藝術感性體驗春天」為主題，推出一系列的藝術體驗活動；另外還有福德神社參道‧仲通有著以日本江戶剪紙畫為主題的櫻花隧道，百盞櫻花提燈裝置藝術與夢幻的燈光投影藝術，將隧道沿路染成一片櫻色。



▲關西大阪的賞櫻勝地首推萬博紀念公園，是「日本賞櫻名所 100 選」之一。（圖／日本三井）

大阪則因為花種眾多，賞櫻時間相對較長，是不少旅客心目中的首選。除了古城和寺廟外，入選「日本賞櫻名所 100 選」的大阪萬博紀念公園更是關西的賞櫻勝地，包括染井吉野等 9 種品種共計約 5,500 株，尤其是東大路上的那條「櫻花隧道」，如果剛好遇上櫻吹雪時刻，粉白色的花瓣像下雪一樣隨風飄揚，美得如置身於夢幻仙境一樣。萬博紀念公園櫻花祭將於 3 月 28 日至 4 月 15 日止，活動期間，開園時間特別延長至 21:00 。



▲日本中部賞花熱點名花之里。（圖／日本三井）



▲附近商場也有櫻花主題活動，到處布滿繽紛絢麗的花卉藝術，讓人彷彿踏入童話世界（圖／日本三井）



▲有多種以花為主題的美食、商品、工作坊及限定店舖。（圖／日本三井）

若到了日本中部地區旅遊，賞櫻首推長島渡假村的名花之里，長長的櫻花步道，還有不同色調的燈海點綴，被網友大讚「美到落淚」。附近的三井 OUTLET PARK 爵士長島之夢配合花季，也推出「 Flower Festival ～花海圍繞～」活動，到處布滿繽紛絢麗的花卉藝術，讓人彷彿踏入童話世界，還有多種以花為主題的美食、商品、工作坊及限定店舖。

