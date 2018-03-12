習刪任期限制 外媒分析中國經濟風險

（中央社台北12日電）外媒分析，中國修憲後可終身擔任領導人的習近平的一大風險是：在其他國家領導人需要面對政治精英層的質疑和挑戰時，習近平卻缺乏「誠實的反饋」，而這會導致他做出錯誤的決定。

德國之聲中文網和德新社報導，如今，習近平的下屬已經不敢開口說話評價他決定的後果。

德新社引述一名知情人士表示，新的中國國家監察委員會擴大對黨員和公職人員的監督範圍後，這種恐懼的氣氛還有可能進一步加深。

雪梨外交政策智庫羅伊國際政策研究院（LowyInstitute for International Policy）的中國專家瓦拉爾（Merriden Varrall）說：「如果他管理經濟的方式開始破壞中國的崛起，這也會埋沒他執政的合法性…他不能不讓中國崛起。」