習刪任期限制 外媒分析中國經濟風險

（中央社台北12日電）外媒分析，中國修憲後可終身擔任領導人的習近平的一大風險是：在其他國家領導人需要面對政治精英層的質疑和挑戰時，習近平卻缺乏「誠實的反饋」，而這會導致他做出錯誤的決定。
德國之聲中文網和德新社報導，如今，習近平的下屬已經不敢開口說話評價他決定的後果。
德新社引述一名知情人士表示，新的中國國家監察委員會擴大對黨員和公職人員的監督範圍後，這種恐懼的氣氛還有可能進一步加深。
雪梨外交政策智庫羅伊國際政策研究院（LowyInstitute for International Policy）的中國專家瓦拉爾（Merriden Varrall）說：「如果他管理經濟的方式開始破壞中國的崛起，這也會埋沒他執政的合法性…他不能不讓中國崛起。」
北京理工大學經濟學教授胡星斗表示，「風險是五五開，取決於改革如何進行」。
他認為，如果習近平能夠利用延長的任期來改革銹固的國有企業，加強監管體系和企業管理，促進法制，中國經濟就有可能從相對穩定的環境受益。但從另一方面來說，如果他進一步加強對市場的控制，就會嚇跑更多的外國投資者。
瓦拉爾認為，一切還要看「你認為受控制的經濟是有內在的可持續性還是有風險」。他表示，到目前為止，中國一直在蔑視黨控制經濟是有風險的這種說法；另一方面，在政治局勢陷入緊張時，中國又收回了一些迫在眉睫的經濟改革措施。（編輯：馮昭/周慧盈）1070312