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從唐吉軻德的小愛到大愛 鄒宜忠一路相伴

中央社2018/03/12 17:20
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒台北12日電）16年來，鄒宜忠一直是紙風車劇團裡詮釋唐吉軻德的不二人選，這份精神也從助友的小愛化成替全台孩子圓藝術夢的大愛，這個角色，也陪著他從青澀少年走成了兩個孩子的爸。

2002年，紙風車劇團在國家戲劇院推出「唐吉軻德的冒險故事-銀河天馬」，主演唐吉軻德角色的，就是鄒宜忠。1975年出生的他，目前是紙風車表演事務所的所長，23歲就加入紙風車。

回憶首演，鄒宜忠笑說自己太嫩、太年輕：「對這角色說實話沒什麼太大感覺，只知道他是瘋狂的騎士，但為什麼瘋？無法掌握。」光是排演開場的打風車戲碼，差點就要被總編導李永豐打斷腿。

鄒宜忠說：「那時的李永豐性子還很烈，罵起人來很嚇人，我的演出經驗不夠，舉著長矛怎樣揮舞的感覺就是不對，也不敢真的打，他在旁邊看，氣得大喊『再打假的試試看！要就給我看長矛被打斷，不然我就讓你腿斷。』」

後來，唐吉軻德從劇院演出的版本，一路轉化成戶外演出的劇碼。319與368藝術工程是紙風車自2006年起，以民間力量與資源，帶著國家劇院級演出，深入全台各地、免費演戲給孩子看的戲劇工程。

唐吉軻德走到了戶外，角色被抽取、轉化成了引領319與368藝術工程演出的精神領袖角色，這段冒險路，對鄒宜忠來說並不好走，卻也是昇華角色內裡的重要關鍵。

他說：「劇場內的演出可掌握度高，走到戶外，變數太多，所有的演出也只能一直外放，因為要顧及最後一排的觀眾。」不過，也因為走到了戶外，唐吉軻德的那幾句簡短台詞，開始在鄒宜忠心裡產生化學作用。

「劇場版的唐吉軻德，是為了朋友開啟冒險；走到戶外，他為的是全台灣孩子的藝術圓夢，每一次我講出那句台詞，不只是台詞，已經是種宣示，短短的，卻讓這角色的靈魂開始飽滿了，我每一次都起雞皮疙瘩。」鄒宜忠的眼神，一瞬間竟閃現了唐吉軻德的瘋狂。

現在的鄒宜忠，是兩個孩子的爸，大兒子「布布」因為從小在台下看爸爸演出，2歲多的時候就已經會使喚鄒宜忠當馬：「他會熟練跨上我背，然後開始說著唐吉軻德的台詞：身為一個英勇的騎士，本來就應該要幫助別人…」

對鄒宜忠而言，穿上唐吉軻德的鎧甲戲服重返兩廳院，意義非凡，「我的青春歲月幾乎就在這角色上頭，也許這會是這角色最後一次登上國家戲劇院啊。而且，從劇場走出去戶外後，竟然還有機會可以回到最開始的舞台，很難忘。」

「唐吉軻德的冒險故事-銀河天馬」將於4月6日至8日在國家戲劇院演出。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070312

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