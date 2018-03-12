宋楚瑜：我是國父信徒　政黨利益不應在人民福祉之上

親民黨主席宋楚瑜今（12）日前往國父紀念館，為孫中山逝世93年獻花致敬，宋楚瑜強調，他和親民黨都是孫中山的信徒，國父臨終時說要「和平、奮鬥、救中國」，希望兩岸之間應該多體諒、多尊重、多溝通；也希望所有政黨不要把政黨算計放在人民福祉之上，辜負人民對政黨的期待。

宋楚瑜說，兩岸現在有許多事情需要溝通，近來看到朝鮮半島上雙方可以坐下來彼此溝通，親民黨一向主張兩岸一家親，希望兩岸之間要相互尊重。他說，我們堅持的基本價值是「自由、民主、均富」，台灣是重視人權、多元化的社會，強調平等，更希望相互之間尊重。兩岸之間在制度上有所不同，但應該彼此尊重，用和平的方式相互了解與來往。