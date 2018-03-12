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政治

宋楚瑜：我是國父信徒　政黨利益不應在人民福祉之上

記者林仕祥／台北報導2018/03/12 17:32
▲親民黨主席宋楚瑜前往國父紀念館，為國父孫中山逝世93年獻花致敬，並強調他和親民黨都是孫中山的信徒。（圖／親民黨提供 , 2018.3.12）
▲親民黨主席宋楚瑜前往國父紀念館，為國父孫中山逝世93年獻花致敬，並強調他和親民黨都是孫中山的信徒。（圖／親民黨提供 , 2018.3.12）

親民黨主席宋楚瑜今（12）日前往國父紀念館，為孫中山逝世93年獻花致敬，宋楚瑜強調，他和親民黨都是孫中山的信徒，國父臨終時說要「和平、奮鬥、救中國」，希望兩岸之間應該多體諒、多尊重、多溝通；也希望所有政黨不要把政黨算計放在人民福祉之上，辜負人民對政黨的期待。

宋楚瑜說，兩岸現在有許多事情需要溝通，近來看到朝鮮半島上雙方可以坐下來彼此溝通，親民黨一向主張兩岸一家親，希望兩岸之間要相互尊重。他說，我們堅持的基本價值是「自由、民主、均富」，台灣是重視人權、多元化的社會，強調平等，更希望相互之間尊重。兩岸之間在制度上有所不同，但應該彼此尊重，用和平的方式相互了解與來往。

針對大陸修憲案通過，大陸國家主席習近平任期未來將不再受限一事，宋楚瑜認為，大陸有大陸的考量，有自己內部的說法，他不宜多做評論。台灣也有台灣政治的考量，台灣堅持「主權在民」，就像親民黨基本的主張和思想：「天大地大、人民最大」。

宋楚瑜最後強調，中華民國憲法開宗明義第一條就是：「中華民國基於三民主義為民有、民治、民享之民主共和國。」這也是孫中山的基本理想。親民黨從未忘記中山先生的遺訓，「希望大家把人民的利益放在政黨利益之前，而不是把政黨算計放在人民福祉之上，不要辜負人民對政黨的期待。」

關鍵字孫中山宋楚瑜兩岸習近平朝鮮半島
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